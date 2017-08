Politik

Peking wendet sich von Kim ab: China steht "100 Prozent" hinter Sanktionen

Nordkorea reagiert mit scharfen Drohungen auf die jüngst beschlossenen Sanktionen. Doch selbst der wichtigste Verbündete Pjöngjangs bekräftigt, die Strafen vollständig umsetzen zu wollen.

China hat sich verpflichtet, die jüngste Runde der UN-Sanktionen gegen seinen Verbündeten Nordkorea zu "100 Prozent" umzusetzen. Peking werde die neue Resolution der Vereinten Nationen "voll und strikt" erfüllen, sagte Außenminister Wang Yi am Rande eines Regionalforums der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Manila.

Die am Samstag vom UN-Sicherheitsrat in New York einstimmig beschlossenen Handelssanktionen sollen der kommunistischen Regierung in Pjöngjang rund eine Milliarde Dollar (rund 843 Millionen Euro) an Einnahmen aus Exporten entziehen, das entspricht einem Drittel der Summe aller Ausfuhren aus dem isolierten Land. Der Exportbann betrifft Kohle, Stahl und Eisen, Blei, Fisch und Meeresfrüchte.

"Verbrechen gegen unser Volk"

Nordkorea hatte die Sanktionen zuvor als Verletzung seiner Souveränität kritisiert und Gegenmaßnahmen angekündigt. Das Regime sei bereit, "die USA mit weit größeren Maßnahmen zur Rechenschaft zu ziehen für ihre Verbrechen gegen unser Volk und unser Land", teilte Pjöngjang in einer von den Staatsmedien verbreiteten Erklärung mit.

Das Regime nannte keine Details, welche Maßnahmen konkret ergriffen werden könnten. Solange aber die USA dem Land feindlich gegenüber stünden, werde es keine Verhandlungen über sein Atomprogramm geben, erklärte die kommunistische Regierung. "Wir werden keinen Zentimeter von unserem Pfad zur nuklearen Aufrüstung abweichen." Und weiter hieß es: "Es gibt keinen größeren Fehler für die USA als zu glauben, dass ihr Land auf der anderen Seite des Ozeans sicher ist."

Nordkorea hatte am 28. Juli trotz aller Verbote des UN-Sicherheitsrates eine Interkontinentalrakete getestet, die nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern hätte und damit das Festland der USA treffen könnte.

Quelle: n-tv.de