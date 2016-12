Politik

Keine "Rosen für Hitler" in Washington: Chorsängerin gibt Trump einen Korb

Am 20. Januar wird Donald Trump offiziell in sein Amt eingeführt. Bislang fällt es dem künftigen US-Präsidenten schwer, Künstler für die Zeremonie zu begeistern. Als ein Chor seine Zusage bekanntgibt, tritt eine Sängerin aus - und begründet dies mit drastischen Worten.

Ein Mitglied eines Mormonen-Chores, der bei der Amtseinführung von Donald Trump auftreten soll, ist aus Protest gegen den designierten US-Präsidenten ausgetreten. Sie habe "mehrere schlaflose Nächte und aufgewühlte Tage" verbracht und sei schließlich zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht länger im Mormon Tabernacle Choir bleiben könne, schrieb Jan Chamberlin in einem auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Brief.

"Ich könnte nie wieder in den Spiegel schauen", erklärte Chamberlin, die fünf Jahre in dem Chor gesungen hatte. "Ich könnte niemals 'Rosen für Hitler' werfen. Und ich könnte ganz bestimmt niemals für ihn singen." Ihr sei klar, dass der Chor sich um politische Neutralität bemühe, "aber ich weiß auch, dass es von außen so wirken wird, als ob der Chor Tyrannei und Faschismus unterstützt, indem er für diesen Mann singt." Mittlerweile ist der Facebook-Post gelöscht worden.

Vor einer Woche war bekannt geworden, das der 360 Mitglieder zählende Chor bei den Amtseinführungsfeierlichkeiten für Trump am 20. Januar in Washington auftreten wird. Das Ensemble wurde 1847 von mormonischen Pionieren in Salt Lake City, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Utah, gegründet.

Mehrere Absagen

Ebenfalls auf dem Programm steht ein Auftritt der Tanztruppe "Radio City Rockettes". Während sich die Eigentümer der Tanzgruppe, die Beitreibergesellschaft der New Yorker Arena Madison Square Garden (MSG), "geehrt" zeigten, lehnten einige Künstlerinnen den Auftritt ab.

Tänzerin Phoebe Pearl erklärte in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post, sie sei "peinlich berührt und enttäuscht". Trump stehe "für all das, was wir ablehnen". Das MSG-Management erklärte, niemand werde dazu gezwungen, bei der Amtseinführung aufzutreten. Es gebe aber bereits ausreichend freiwillige Meldungen.

Nur wenige Künstler hatten Trump im Wahlkampf unterstützt. Dem rechtspopulistischen Geschäftsmann gelang es bisher nicht, große Namen für seine Amtseinführung zu verpflichten. US-Medien zufolge hatten zuvor unter anderem der italienische Sänger Andrea Bocelli, die Kanadierin Céline Dion und die US-Rockband Kiss Trump abgesagt. Auch der britische Popstar Elton John lehnte es ab, bei der Amtseinführung aufzutreten. Bei den beiden Amtseinführungen von Barack Obama trat dagegen Pop-Diva Beyoncé auf.

Quelle: n-tv.de