Politik

Stabiler Zustand: Deutsche bei Anschlag in Paris verletzt

Beim mutmaßlichen Terroranschlag in Anschlag wird auch eine zufällig anwesende deutsche Touristin verletzt. Lebensgefahr besteht laut Auswärtigem Amt nicht. Angeblich wurde ihr in den Fuß geschossen.

Bei dem Anschlag auf den Pariser Champs-Elysées ist auch eine Deutsche verletzt worden. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit. Die Frau wurde am Donnerstagabend durch eine Kugel leicht am Fuß verletzt, wie aus Polizeikreisen verlautete. Wer der Schütze war, ist indes noch unklar.

Die Frau habe sich zufällig am Tatort aufgehalten, sagte der Sprecher weiter. Ihr Zustand sei stabil. Sie sei nicht lebensbedrohlich verletzt worden, habe aber ernste Verletzungen davongetragen.

Kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl an diesem Sonntag hatte ein nach Medienberichten 39 Jahre alter Mann am Donnerstagabend auf dem Prachtboulevard mitten in Frankreichs Hauptstadt mit einer automatischen Waffe auf einen geparkten Mannschaftswagen der Polizei geschossen. Ein Polizist starb dabei. Neben der Deutschen wurden nach Angaben der französischen Behörden zwei weitere Beamte verletzt. Die Polizei erschoss den Angreifer.

Die Bundesregierung verurteilte den Anschlag. Kanzlerin Angela Merkel kondolierte Präsident François Hollande und drückte ihr Mitgefühl für die Opfer aus, wie Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte. "Wir sind in Gedanken bei den Opfern, Familien und Freunden", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts. Der Angriff überschattet den französischen Präsidentschaftswahlkampf.

Staatspräsident François Hollande sagte, es spreche einiges für einen Terrorakt. Die Terrormiliz IS reklamiert die Bluttat für sich. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt. Französische Ermittler haben drei Personen aus dem familiären Umfeld des getöteten Angreifers in Polizeigewahrsam vernommen. Das wurde der dpa aus Ermittlerkreisen bestätigt.

