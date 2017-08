Politik

Terror in Nigeria: Dutzende Tote bei Selbstmordanschlägen

Seit 2009 sind mehr als 20.000 Menschen bei Anschlägen und Angriffen sunnitischer Fundamentalisten in Nigeria getötet worden. Eine traurige Bilanz, die sich weiter erhöht.

Bei einem doppelten Selbstmordanschlag in Nigeria sind nach ersten Medienberichten mindestens 20, möglicherweise über 30 Menschen getötet worden. Zwei Selbstmordattentäter hatten in Konduga im Nordosten des Landes ihre Sprengstoffwesten auf einem belebten Markt gezündet. Die Rettungsarbeiten und die Bergung der Opfer dauerten an.

Am Abend seien an anderer Stelle am Stadtrand von Konduga zwei weitere Sprengsätze von Selbstmordattentätern gezündet worden. Dazu lagen vorerst keine näheren Angaben vor. Zunächst bekannte sich niemand zu den Anschlägen. Die Region wird von der Terormiliz Boko Haram kontrolliert.

Bei Anschlägen und Angriffen der sunnitischen Fundamentalisten sind seit 2009 mindestens 20.000 Menschen getötet worden, rund zwei Millionen Nigerianer sind vor der Gewalt geflohen. Boko Haram will in Teilen von Nigeria und in angrenzenden Gebieten einen Gottesstaat errichten.

Quelle: n-tv.de