Polizei spricht von Terror: Eine Tote nach Attacken in London

Vorm Parlamentsgebäude in London fallen Schüsse: Ein Messer-Angreifer soll von der Polizei getötet worden sein. Zudem gibt es eine Tote und mehrere Verletzte auf der Westminster Bridge. Dort ist ein Geländewagen in eine Passantengruppe gerast.

Bei zwei mutmaßlichen Terroranschlägen in London sind nach Medienberichten mindestens eine Frau getötet und mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf medizinisches Personal im Londoner Krankenhaus St Thomas'. Zuvor war es zu zwei Vorfällen im Zentrum von London gekommen. Ein Angreifer soll auf dem Parlamentsgelände einen Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Etwa zeitgleich soll ein Auto auf einer Themsebrücke in mehrere Fußgänger gerast sein.

Zunächst war am frühen Nachmittag über mehrere Schüsse im Parlamentsgebäude berichtet worden. Das Gebäude wurde daraufhin abgesperrt und die Abgeordneten aufgefordert, die Räume nicht zu verlassen. Augenzeugen berichteten, dass bewaffnete Polizisten in Richtung des Parlamentsgebäudes gelaufen seien. Sie hätten mehrere Schüsse gehört. David Lidington, der Vorsitzende des House of Commons, bestätigte der Nachrichtenagentur AP, dass ein Mann von der Polizei angeschossen wurde. Ein BBC-Bericht, wonach der Angreifer tot ist, wurde bisher nicht bestätigt.

Wie die britische "Daily Mail" berichtete, soll sich der Angreifer zuvor Zugang zum Parlamentsgebäude verschafft und ein Messer bei sich gehabt haben. Offenbar hat er damit auch einen Polizisten verletzt. Berichte, wonach der Beamte seinen Verletzungen erlegen ist, wurden bisher nicht offiziell bestätigt. Mehrere Medien berichteten aber, dass zwei Menschen direkt vor der Westminster Hall, einem Teil des Parlaments, auf dem Boden lagen.

Verletzte auf Westminster Bridge

Die britische Polizei gehe vorerst von einem terroristischen Vorfall aus, hieß es. Dies gelte, solange keine anderen Erkenntnisse vorlägen. Laut BBC überprüfte die Polizei zudem ein verdächtiges Fahrzeug vor dem Parlamentsgebäude. Die Sicherheitskräfte evakuierten das Gebiet. Premierministerin Theresa May befindet sich laut einem Sprecher in Sicherheit.

Ob es sich bei dem Angreifer, der ins Parlament eingedrungen ist, um dieselbe Person handelt, die einen Geländewagen in eine Gruppe Fußgänger auf der Westminster Bridge steuerte, ist unklar. Medienberichten zufolge sollen zwischen acht und zwölf Menschen teils sehr schwer verletzt worden sein - darunter die Frau, die ihren Verletzungen mittlerweile erlegen sein soll. Nach der Fahrt in die Fußgängergruppe sei der Wagen noch mehrere Hundert Meter in Richtung Parlamentsgebäude gefahren.

Reuters-Fotografen berichteten von mindestens vier Personen, die teils stark blutend in der Nähe des Parlaments auf dem Boden gelegen hätten. Rettungskräfte teilten über Twitter mit, dass sie mindestens zehn Patienten auf der Westminster-Brücke behandelt hätten. Eine Frau wurde nach Angaben der zuständigen Behörde lebend aus der Themse gerettet. Die Brücke wurde abgesperrt. Auch die U-Bahn-Station "Westminster" wurde auf Bitten der Polizei geschlossen.

Bundesregierung erklärt Solidarität

Die Bundesregierung erklärte sich derweil solidarisch mit dem Vereinigten Königreich. "Unsere Gedanken sind bei unseren britischen Freunden", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. Er hoffe, dass jetzt jeder sicher sei und dass alle Verletzten voll genesen.

Beim letzten Terroranschlag in London hatten im Juli 2005 vier Muslime mit britischem Pass in der Londoner U-Bahn und einem Bus Sprengsätze gezündet. 56 Menschen starben, etwa 700 wurden verletzt. Die neuerliche Attacke ereignet sich zudem genau ein Jahr, nachdem in Brüssel bei Selbstmordanschlägen am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt wurden.

