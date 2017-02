Politik

Neue Warnstreiks abgewendet: Einigung im öffentlichen Dienst steht

An Schulen und Kitas drohen keine neuen Warnstreiks mehr. Die Gewerkschaften und die Länder haben sich in ihrem Tarifkonflikt geeinigt. Die Beschäftigten erhalten in zwei Stufen mehr Geld.

Gewerkschaften und Arbeitgeber haben ihren Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder beigelegt. Die dpa berichtet unter Berufung auf Teilnehmerkreise, dass die Beschäftigten dieses Jahr 2,0 Prozent mehr Gehalt bekommen sollen und 2018 nochmals 2,35 Prozent - mindestens aber 75 Euro. Die Tarifkommissionen der Gewerkschaften müssen dem Kompromiss noch zustimmen.

Der Durchbruch wurde am Ende der dritten Verhandlungsrunde und nach Warnstreiks mit mehreren zehntausend Beteiligten erzielt. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Die Verhandlungsführer wollten im Laufe des Abends über den Stand der Gespräche informieren.

Die Gewerkschaft Verdi, der Beamtenbund dbb und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW wollten bei der Tarifgemeinschaft deutscher Länder höhere Löhne für eine Million Landesbeschäftigte durchsetzen. Ihre Forderungen summierten sich ursprünglich auf insgesamt sechs Prozent. Unter anderem wollten sie die Gehaltsstufen insbesondere für Lehrer aufstocken. Zudem wollten sie mehr Geld für Auszubildende und eine Einmalzahlung für untere Gehaltsgruppen.

In den vergangenen Wochen hatten die Gewerkschaften mit Warnstreiks deutschlandweit Schulen, Kitas, Straßenmeistereien und Universitätskliniken teilweise lahmgelegt. Laut Verdi waren mehrere zehntausend Beschäftigte beteiligt.

Quelle: n-tv.de