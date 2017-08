Politik

Doppelanschlag in Spanien: Ermittler jagen 17-jährigen Hauptverdächtigen

Erst in Barcelona und später im spanischen Küstenort Cambrils fahren Terroristen mit Autos in eine Menschenmenge. Fünf Attentäter sind tot, mehrere Verdächtige gefasst. Der minderjährige Hauptverdächtige ist noch auf der Flucht.

Die spanische Polizei fahndet nach dem Terroranschlag in Barcelona nach einem 17-jährigen Hauptverdächtigen. Er sei nach der Todesfahrt zu Fuß geflüchtet, berichtete die Zeitung "El Mundo" unter Berufung auf die Sicherheitskräfte.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um Moussa Oukabir handeln. Dem Bericht zufolge ist er der jüngere Bruder von Driss Oukabir, der bereits am Donnerstag in Gewahrsam genommen wurde. Der minderjährige Moussa hatte seinem Bruder demnach den Pass gestohlen und unter dessen Namen den weißen Transporter angemietet. Dies habe auch Driss Oukabir gegenüber der Polizei bestätigt.

Driss Oukabir stammt aus Marokko. Er hatte sich in der Stadt Ripoll 60 Kilometer nördlich von Barcelona der Polizei gestellt, nachdem er Bilder von sich im Fernsehen gesehen hatte.

Bei dem Anschlag in Barcelona waren am Donnerstag mindestens 13 Menschen getötet und mehr als hundert verletzt worden. Im Badeort Cambrils rund 100 Kilometer südwestlich der katalanischen Hauptstadt erschossen Polizeikräfte wenige Stunden später fünf mutmaßliche Terroristen, die auf der Strandpromenade ebenfalls einen Pkw in die Menge lenkten. Den Angaben zufolge wurden in Cambrils sieben Menschen verletzt, darunter drei Polizisten.

Ermittler suchen Terrorzelle

Abgesehen von Oukabir konnte die Polizei noch zwei weitere Verdächtige festnehmen. Einen Spanier aus der Exklave Melilla fassten die Fahnder in Alcanar im Süden Kataloniens. Dort hatte sich am Mittwochabend eine Explosion ereignet, bei der ein Mensch getötet worden war. Die Polizei vermutet, dass dort ein Sprengsatz vorbereitet wurde.

Am frühen Freitagmorgen wurde nach Angaben der spanischen Zeitung "El Pais" noch ein Verdächtiger in Ripoll festgenommen.

Einem Insider zufolge ermitteln die spanischen Behörden im Zusammenhang mit den Attentaten gegen insgesamt acht Verdächtige. Es werde davon ausgegangen, dass die Taten von einer Zelle mit acht Personen verübt wurden und diese auch einen Angriff mit Gasflaschen plante, sagte eine mit den Ermittlungen vertraute Person.

Rätselhafter Toter

Rätsel gibt der Polizei derzeit noch ein Toter in der Gemeinde Sant Just Desvern auf, die zehn Kilometer westlich von Barcelona liegt. Ursprünglich hieß es, der Mann sei erschossen worden, als er eine Straßensperre durchbrechen wollte und, dass er mutmaßlich keine Verbindung zu dem Terroranschlag habe.

Am frühen Morgen teilte der katalanische Innenminister allerdings mit, der Mann sei nicht an Schusswunden gestorben. Nach Angaben der Tageszeitung "La Vanguardia" wurde er erstochen und saß außerdem auf dem Beifahrersitz. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Fahrer, der jetzt doch mit dem Anschlag in Verbindung gebracht wird.

Am frühen Freitagmorgen wurde nach Angaben der spanischen Zeitung "El Pais" ein dritter Verdächtiger gefasst. Auch er wurde demnach, wie der Marokkaner Driss Oukabir, in Ripoll festgenommen.

