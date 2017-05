Politik

Armeegeneral in der NVA: Ex-DDR-Verteidigungsminister Keßler ist tot

Er verteidigte den Sozialismus bis zuletzt: der einstige Armeeminister der DDR, Heinz Keßler. Die Schuld am Tod von Flüchtlingen wies er weit von sich. Nun ist er im Alter von 97 Jahren gestorben.

Der einstige DDR-Verteidigungsminister Heinz Keßler ist tot. Der Ex-Armeegeneral starb am Dienstag im Alter von 97 Jahren in Berlin, wie der Eulenspiegel Verlag mitteilte.

Keßler stand von 1985 bis zu seinem Rücktritt im November 1989 an der Spitze des DDR-Verteidigungsministeriums. Er gehörte auch zum SED-Politbüro, dem höchsten Machtgremium der Staatspartei.

Nach dem Mauerfall wurde Keßler wegen seiner Mitverantwortung für die Todesschüsse auf DDR-Flüchtlinge zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt, musste aber wegen seiner angeschlagenen Gesundheit nur einen Teil absitzen.

Mitglied der DKP

Keßler hatte jegliche Schuld am Tod von Flüchtlingen von sich gewiesen und bis zum Schluss den Sozialismus verteidigt. Den Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze leugnete er. 2009 trat er der DKP bei und kandidierte auch bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus auf deren Liste.

Keßler war im November 1940 als Wehrmachtssoldat einberufen worden. Drei Wochen nach Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion am 22. Juni 1941 lief er zur Roten Armee über und kam zunächst in Kriegsgefangenschaft. Später rief er als Frontbeauftragter an der Brjansker Front unter anderem deutsche Soldaten zum Überlaufen auf.

1945 kehrte er nach Berlin zurück und trat fünf Jahre später den Bewaffneten Organen der DDR bei. Bei Gründung der Nationalen Volksarmee (NVA) 1956 wurde er Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung und übernahm kurz danach den Oberbefehl über die Luftstreitkräfte der NVA. Später war er unter anderem Chef des Hauptstabes im damaligen Ministerium für Nationale Verteidigung in Strausberg.

Quelle: n-tv.de