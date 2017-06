Politik

Fortsetzung erst im Juli: Fahrplan für Brexit-Gespräche steht

Das erste Treffen der Brexit-Verhandlungsführer verläuft harmonisch. Auch wenn noch vieles unklar ist, einigt man sich auf einen Fahrplan für die Gespräche. Ganz oben stehen die Rechte von Bürgern - und die umstrittenen Finanzforderungen.

EU und britische Regierung haben sich auf Schwerpunkte und einen Fahrplan für die Brexit-Gespräche geeinigt. Zunächst sollten die Rechte der durch den EU-Austritt Großbritanniens betroffenen Bürger, die Finanzforderungen an Großbritannien sowie andere "Trennungsfragen" verhandelt werden, sagte der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier nach der ersten Gesprächsrunde in Brüssel.

Laut einer Erklärung der britischen Regierung sollen die Gespräche am 17. Juli fortgesetzt werden. Barnier zufolge wollen beide Seiten jeden Monat eine Woche lang verhandeln. "Ein fairer Deal ist möglich und weit besser als kein Deal", sagte der Franzose. Die EU werde in den Gesprächen "niemals" gegen Großbritannien arbeiten. Die britische Premierministerin Theresa May hatte damit gedroht, dass ihre Regierung den Verhandlungstisch mit der EU verlassen könnte, wenn die Gespräche nicht die gewünschten Ergebnisse bringen.

Das erste Treffen der Delegationen hatte mit versöhnlichen Worten aber ohne inhaltliche Fortschritte begonnen. Ein angekündigtes britisches Angebot an EU-Bürger im Vereinigten Königreich liege noch nicht vor, hieß es von Diplomaten. Die erste Runde sollte vor allem Vertrauen zwischen EU-Unterhändler Michel Barnier und Brexit-Minister David Davis aufbauen, hieß es.

"Starke und besondere Partnerschaft"

Beide versprachen vor ihrem ersten Treffen konstruktive Gespräche über den britischen EU-Austritt. "Uns verbindet mehr als uns trennt", sagte Davis. Barnier drang darauf, der vom Brexit verursachten Unsicherheit so schnell wie möglich entgegenzuwirken. Kanzlerin Angela Merkel erinnerte in Berlin daran, dass es am ersten Verhandlungstag noch zu früh sei, über den Ausgang zu spekulieren. Wichtig sei die Einigkeit der 27 bleibenden EU-Mitglieder.

Am 23. Juni 2016 hatte eine Mehrheit der britischen Wähler dafür votiert, die EU nach mehr als 40 Jahren zu verlassen. Ende März beantragte Premierministerin Theresa May offiziell den Austritt. Damit begann die Frist bis Ende März 2019, um einen Vertrag über die Trennung und Eckpunkte für künftige Beziehungen abzuschließen.

"Obwohl zweifellos in den Verhandlungen Herausforderungen vor uns liegen, werden wir alles uns Mögliche tun, eine Vereinbarung zu treffen, die im besten Interesse aller Bürger ist", versicherte Brexit-Minister Davis. Man sei "fest entschlossen, eine starke und besondere Partnerschaft zwischen uns und unseren europäischen Verbündeten und Freunden aufzubauen".

