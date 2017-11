Politik

Acht Tote in New York: Feuerwehr spricht von deutschem Todesopfer

Zu den Menschen, die beim Anschlag in New York ums Leben gekommen sind, soll auch ein deutscher Staatsbürger gehören - das Auswärtige Amt dementiert dies jedoch. Neben sieben weiteren Todesopfern schweben fünf Verletzte weiter in Lebensgefahr.

Unter den Todesopfern des Anschlags in New York befindet sich nach Angaben des Kommissars der New Yorker Feuerwehr (FDNY), Daniel Nigro, auch ein deutscher Staatsangehöriger. Das Auswärtige Amt in Berlin hat die Angaben des FDNY inzwischen dementiert. Ein Attentäter war in Manhattan mit einem Kleinlaster durch Fußgänger und Fahrradfahrer gefahren und hatte dabei acht Menschen getötet und zwölf weitere verletzt. Unter den Todesopfern waren neben dem oder der Deutschen fünf Argentinier und zwei Amerikaner.

Das Auswärtige Amt hatte zuvor nur von einer verletzten Deutschen gesprochen. "Bei dem Anschlag wurde eine deutsche Staatsangehörige verletzt. Auch ihr gilt mein ausdrückliches Mitgefühl. Ich wünsche ihr, dass sie bald wieder gesund wird", sagte Sigmar Gabriel dazu. Sechs der Opfer starben noch vor Ort, zwei später im im Krankenhause. Von den zwölf Verletzten konnten bislang drei Menschen wieder entlassen werden. Vier seien nach Angaben von Feuerwehrchef Nigro schwer verletzt, aber stabil. Alle weiteren Verletzten seien in kritischem Zustand - der Grad der Verletzung reiche vom Verlust der Gliedmaßen bis hin zum schweren Hirntrauma.

Der Vorfall ereignete sich im Südwesten Manhattans. Auf Höhe der West Houston Street fuhr der 29-Jährige mit einem von einem Heimwerkermarkt gemieteten weißen Pick-up-Truck auf einen Fußgänger- und Fahrradweg auf. Erst 20 Blocks später kollidierte der Truck auf Höhe der Chambers Street mit einem Schulbus und kam zum Stehen.

Attentäter folgte IS-Vorgaben

Der Fahrer stieg aus dem Auto aus und rief "Allahu Akbar", arabisch für "Gott ist groß", wie die Polizei bestätigte. Dann hielt er zwei Waffen hoch, die sich im Nachhinein als relativ ungefährliche Paintballpistole und Luftgewehr herausstellten. Ein Polizist schoss dem Mann in den Bauch, er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er operiert und stabilisiert. Es werde nach niemandem mehr gefahndet, es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt, teilten die Behörden mit.

Der Attentäter hatte den Anschlag nach Angaben der Polizei lange im Voraus geplant. Der 29-Jährige habe die Attacke allem Anschein nach "seit einer Reihe von Wochen" vorbereitet, sagte John Miller von der New Yorker Polizei. "Er hat es im Namen des Islamischen Staats (IS) getan." Es scheine so, als habe der Mann die "Anleitungen des IS fast auf den Punkt genau befolgt".

Quelle: n-tv.de