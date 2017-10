Politik

Streit über Umgang mit Macron: Frankreichs Premier droht Parteiausschluss

Um seine Regierung breit aufzustellen, ernennt Emmanuel Macron den Konservativen Edouard Philippe zu seinem Premierminister. Dieses Engagement ist in dessen Partei umstritten: In einem einmaligen Vorgang plant die Führung seinen Ausschluss.

Die konservative Partei Frankreichs will Premierminister Edouard Philippe aus ihren Reihen ausschließen. Die Republikaner kündigten den Schritt am Dienstagabend nach einer Sondersitzung in Paris an. Sie werfen Edouard vor, zu Präsident Emmanuel Macron übergelaufen zu sein und die Ziele seiner Partei La République en Marche (LREM) zu unterstützen. Der endgültige Beschluss soll am 31. Oktober fallen.

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Fünften Republik, dass ein amtierender Premierminister aus seiner Partei ausgeschlossen werden soll. Philippe hatte bereits angedeutet, in diesem Fall parteilos bleiben zu wollen. Die Republikaner wollen insgesamt fünf Politiker ausschließen, darunter auch Haushaltsminister Gérald Darmanin.

Philippe gehört dem gemäßigten Flügel der Republikaner an. Macron hatte den 46-Jährigen im Mai zum Regierungschef ernannt. Der frühere Bürgermeister der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre gilt als Deutschland-Kenner, er hat sein Abitur 1988 am französischen Gymnasium in Bonn gemacht.

Zusammenarbeit oder Opposition?

Die Republikaner sind im Umgang mit Macron tief gespalten: Der kooperationswillige Teil der Partei von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy gehört seit Juni der Fraktion "Die Konstruktiven" in der Nationalversammlung an. Die Fraktion stimmte mehrfach für Vorschläge der Regierungsmehrheit, etwa für das neue Anti-Terror-Gesetz. Die Parteiführung der Republikaner sieht sich dagegen in Opposition zu Macron.

Auch der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire war früher Mitglied bei den Republikanern, trat dann aber in Macrons Partei LREM ein.

Quelle: n-tv.de