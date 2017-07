Politik

Eskalation vor Gipfelauftakt: G20-Treffen beginnt mit Gewalt auf den Straßen

Nach der gewaltsamen Eskalation gestern kommt es in Hamburg bei den Demonstrationen gegen den G20-Gipfel wieder zu Ausschreitungen: Autos brennen, Wasserwerfer sind im Einsatz. Erneut gibt es viele Verletzte.

Zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg ist die Lage am Morgen nach einer Krawall-Nacht erneut eskaliert. Hunderte Demonstranten versuchten, in die Hochsicherheitszone um den Tagungsort der Staats- und Regierungschefs vorzudringen, um den Ablauf des Gipfels zu stören. Im Innenstadtbereich wurden diverse Barrikaden, Mülltonnen, Holzpaletten und Kraftfahrzeuge angezündet. Verkehrszeichen und Baumaterial seien herausgerissen und zum Teil entwendet worden, teilte die Polizei mit. Durch Flaschenwürfe und Feuerwerkskörper seien weitere Polizisten verletzt worden.

Die gewaltbereiten G20-Gegner griffen an zahlreichen verschiedenen Orten und auf verschiedene Ziele an. Reifen eines Autos der kanadischen Delegation wurden zerstochen. In Hamburg-Horn wurden die Fensterscheiben der Polizeiwache eingeworfen, ebenso die Scheiben des Konsulats der Mongolei.

Leuchtrakete auf Helikopter geschossen

Zwei Streifenwagen wurden nahe des Bahnhofs Altona angegriffen, obwohl Beamte darin saßen. Auf einen unbesetzten Streifenwagen wurde ein Molotowcocktail geworfen worden, der aber nicht zündete. Ein Polizeihubschrauber sei mit einer Leuchtrakete angegriffen worden, das Geschoss habe den Hubschrauber nur knapp verfehlt, so die Polizei. Erneut ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vor, die mit Sitzblockaden Zugangsstraßen zum Gipfel versperren wollten.

Nach der Krawallnacht vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg gibt es nach Angaben der Polizei 111 verletzte Beamte. 29 Menschen seien festgenommen und 15 in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Es sei zu zahlreichen Sachbeschädigungen unter anderem an geparkten Autos, Geschäften und am Amtsgericht Altona gekommen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verteidigte das Vorgehen der Einsatzkräfte bei der "Welcome to Hell"-Demonstration am Vorabend. Die Polizei müsse das Versammlungsrecht gewährleisten und Straftaten verhindern, sagte der GdP-Bundesvorsitzende, Oliver Malchow, im Deutschlandfunk. Auch Bundesjustizminister Heiko Maas hat Vorgehen der Behörden gegen Randalierer verteidigt. "Diejenigen, die Straftaten begehen unter dem Deckmantel des Demonstrationsrechts, die gehören nicht auf die Straße, sondern die gehören vor ein Gericht", sagte er.

Gestern und in der vergangenen Nacht hat es zwischen Demonstranten und Polizei massive gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, gewalttätige Demonstranten zerschlugen Schaufenster und warfen Flaschen auf die Beamten. In einigen Straßen brannten Barrikaden.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern sowie mit Latten angegriffen. Sie hatte den am Fischmarkt in der Nähe der Reeperbahn gestarteten Aufmarsch am frühen Abend nach wenigen Metern mit Polizeiketten gestoppt und rund 1000 vermummte Autonome aufgefordert, ihre Maskierungen abzulegen. Als die Einsatzkräfte versuchten, diesen "Schwarzen Block" vom Rest der Kundgebung zu trennen, eskalierte die Lage. Die Polizei setzte Wasserwerfer sowie Pfefferspray ein.

Quelle: n-tv.de