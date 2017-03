Politik

"Gewaltige Militärmaschinerie": Gabriel fürchtet neue Aufrüstungsspirale

Ukraine-Konflikt, Truppenstationierungen und Rüstungsinvestitionen: Außenminister Gabriel ist besorgt und wirbt bei seinem russischen Kollegen Lawrow für Abrüstung.

Außenminister Sigmar Gabriel hat bei seinem Antrittsbesuch in Russland konkrete Abrüstungsschritte in Europa gefordert. Bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sagte er mit Blick auf Truppenstationierungen und Rüstungsinvestitionen der Nato und Russlands: "Wir haben die Sorge, dass wir zu einer neuen Aufrüstungsspirale kommen."

Die Nato verlagert derzeit als Reaktion auf die Ukraine-Krise 4000 Soldaten ins Baltikum und nach Polen. Gabriel hatte dazu am Mittwoch bei einem Besuch in Polen gesagt: "Wenn Sie sich anschauen, welche gewaltige Militärmaschinerie dem gegenüber steht, dann kann man, glaube ich, nicht davon reden, dass die Nato oder der Westen eine Aufrüstungsspirale begonnen hätte." Moskau verlegt derzeit ebenfalls Zehntausende Soldaten an seine Westgrenze.

Gabriel verwies zudem auf die wieder zunehmenden Kämpfe in der Ost-Ukraine und drängte auf Fortschritte bei den Genfer UN-Verhandlungen zu Syrien.

Der Vizekanzler will in Moskau neben Lawrow auch Präsident Wladimir Putin im Kreml treffen. Am Morgen hatte er sich in der Residenz des deutschen Botschafters bereits mit Vertretern der russischen Zivilgesellschaft getroffen.

Zum Auftakt seines Besuchs in Moskau hatte Gabriel vor einer Eskalation der Beziehungen gewarnt. "Einen Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges müssen wir um jeden Preis verhindern", sagte Gabriel der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Quelle: n-tv.de