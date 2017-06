Politik

"One Love Manchester": Grande setzt beeindruckendes Zeichen gegen Terror

Knapp zwei Wochen nach dem Bombenanschlag in Manchester kehrt Ariana Grande mit einer Riege von Weltstars an den Ort des Schreckens zurück. Bei einem großen Benefiz-Konzert singt sie im Old Trafford Cricket Stadion gegen den Hass.

Unter großem Jubel hat der Dichter Tony Walsh das Benefizkonzert "One Love Manchester" eröffnet. Zwei Wochen nach dem Anschlag rund um das Konzert der US-Sängerin Ariana Grande versammelten sich in der nordenglischen Metropole 50.000 Menschen. Sie wollten Grande und anderen Popstars wie Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus, Take That und Coldplay zuhören und damit ein Zeichen gegen den Terror setzen.

Das taten sie auch gleich zu Beginn, denn nach Walsh durften Zuschauer ihre Meinung zu den Terroranschlägen in Manchester und London sagen. So mischte sich unter die Begeisterung über das Pop-Event auch immer wieder Betroffenheit.

Künstlerisch gaben sich an diesem Abend auf dem Kricketgelände von Old Trafford viele Superstars die Klinke in die Hand: Als erste betraten Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen von Take That die Bühne und begeisterten mit ihrem Song "Shine". "Danke, dass ihr gekommen seid", sagte Barlow zu den jubelnden Fans. Die drei Jungs übergaben an Superstar Robbie Williams, einst Mitglied von Take That, der seinen wohl größten Hit als Solo-Künstler performte: "Angels". Die Fans sangen enthusiastisch mit.

Danach übernahm Pharrell Williams und stimmte zunächst seinen Hit "Get Lucky" an. "Alles was wir heute Nacht fühlen, ist Liebe", sagt der Sänger. Zu seinem Hit "Happy" erschien Miley Cyrus zum Duett auf die Bühne. Sie fühle sich "geehrt", bei dieser Veranstaltung auftreten zu dürfen. Die größte Verantwortung, die man trage, sei, aufeinander zu achten. Cyrus lobte Organisatorin Ariana Grande: Die sei ein großartiges Vorbild. Vor der Bühne hielten Fans Plakate hoch. "For our angels" – "Für unsere Engel" ist darauf zu lesen, im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in Manchester.

Gegen 20 Uhr Ortszeit war es endlich so weit, Grande kam selbst auf die Bühne. Auf ihrem übergroßen weißen Sweatshirt stand "One Love Manchester" - das Motto des von ihr organisierten Konzertes. Britischen Medienberichten zufolge will die Sängerin zwei Millionen Pfund für die Opfer des Anschlags auf ihr letztes Konzert in Manchester einnehmen.

Das Konzert wird weltweit live im Fernsehen und im Internet übertragen. Hier sehen Sie den Livestream:

Bilderserie Zwei Attacken Nacht des Schreckens in London

Quelle: n-tv.de