Kritische Jamaika-Sondierungen: Grüne sehen Woche der Entscheidung

Der Grüne Oliver Krischer macht die Restwoche für Jamaika zur entscheidenden Phase: Die Union müsse einsehen, wie wichtig der Klimaschutz sei. Ohne Einlenken könne keine Koalition zustandekommen.

Vor weiteren Koalitionssondierungen zu den Themen Klima und Energie hat der Grünen-Unterhändler Oliver Krischer von einer wichtigen Weichenstellung gesprochen und Union und FDP zum Einlenken aufgefordert. "In dieser Woche wird sich entscheiden, ob eine Jamaika-Koalition zustande kommen kann oder nicht", sagte Krischer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Union und FDP müssen endlich anerkennen, dass Klimaschutz und die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands keine Gegensätze sind."

Um die Klimaziele zu erreichen, müssten Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Die Strompreise änderten sich dadurch allenfalls geringfügig und der Arbeitsplatzabbau sei überschaubar. "Am Ende muss niemand arbeitslos werden", sagte Krischer.

Die Unterhändler der geplanten Jamaika-Koalition setzen ihre Sondierungen im Tagesverlauf fort und wollen über die Wirtschafts- und Verkehrspolitik sowie über die Themen Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Wohnen beraten. Am Donnerstag soll dann im zweiten Anlauf eine Annäherung in der Klima- und Energiepolitik sowie in der Flüchtlingspolitik erreicht werden. Am Freitag könnte dann in großer Runde eine Bewertung der Ergebnisse der Woche besprochen werden.

Quelle: n-tv.de