Politik

Fortschrittchen bei Jamaika: Grüne wollen Asyl-Zentren akzeptieren

Bis zum Freitag wollen CDU, CSU, FDP und Grüne ihre Jamaika-Sondierungen abschließen. Bis dahin müssen aber noch dicke Brocken aus dem Weg geräumt werden. Beim strittigen Thema Asyl gibt es offenbar kleine Fortschritte.

In den Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition gibt es Fortschritte beim Streit über Asyl und Flüchtlinge. Die Grünen akzeptieren laut einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Sondierungspapier, dass die Verfahren für alle Asylsuchenden in Aufnahme- und Entscheidungszentren durchgeführt werden sollen. Strittig ist in dem zehnseitigen Papier aber, ob abgelehnte Asylbewerber von dort aus auch wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden, wie dies die Union fordert. Keine Einigung konnten CDU, CSU, FDP und Grüne bisher erwartungsgemäß über einen Richtwert bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus humanitären Gründen erzielen.

Die Union beharrt auf einer Netto-Aufnahme aus humanitären Gründen von maximal 200.000 Menschen jährlich. Die FDP will einen Korridor von 150.000 bis 250.000. Die Grünen lehnen dies ab. Strittig ist auch, ob der Familiennachzug für Flüchtlinge mit begrenztem Schutzstatus über März 2018 hinaus beschränkt bleibt, wie es die Union fordert. Auch dies lehnen die Grünen ab. Die Streitfragen sollen in der Schlussrunde am Donnerstagabend geklärt werden. Zu den offenen Fragen zählt auch die Ausweitung der Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten auf die Maghreb-Länder - ein weiterer Punkt, an dem die Grünen nicht mitgehen wollen.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte der "Passauer Neuen Presse": "Der Familiennachzug muss auf wenige individuelle Härtefälle beschränkt bleiben, solange es kein Regelwerk für die Einwanderung und Rückführung von Migranten ohne Aufenthaltsrecht gibt." Auch gelungene Integration müsse eine Rolle spielen. "Ich sehe da keine Möglichkeit, den Grünen weiter entgegenzukommen."

Uneinigkeit bei Europa-Programm

Aktuell diskutieren die Sondierer das Europa-Programm einer möglichen gemeinsamen Koalition. Eine Einigung ist dabei nicht in Sicht. In einem Sondierungspapier heißt es, dass es vor allem bei der Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion und der Bankenunion noch große Differenzen gibt. Vor allem die FDP lehnt einen Stabilitätsmechanismus zur Abfederung von wirtschaftlichen Erschütterungen in EU-Staaten ab. Die Grünen fordern dagegen das Gegenteil, nämlich eine "wirksame europäische Fähigkeit" zur Hilfe bei sogenannten asymmetrischen Schocks. FDP und CSU wollen anders als CDU und Grüne zudem, dass sich die Bundesregierung für einen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei einsetzt.

Die CSU warf den Grünen erneut mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Die Grünen stünden auf der "Bremse", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Die Union sei kompromissbereit, es gebe aber klare Linien. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte, in der Verkehrspolitik beharrten die Grünen auf "Uraltforderungen aus der grünen Mottenkiste" und wollten die Autofahrer bevormunden. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, hielt daraufhin Dobrindt Verantwortungslosigkeit in den Sondierungen vor. "Die tagtäglichen Dobrindt-Stänkereien lassen doch nur den Schluss zu, der will das Scheitern der Gespräche", sagte er.

Einigung bei Landwirtschaft und Innerer Sicherheit

Trotz der Nickeligkeiten gibt es aber auch weitere Fortschritte - etwa bei der Landwirtschaft. Nach Angaben von CDU-Vizechefin Julia Klöckner verständigte sich die zuständige Arbeitsgruppe trotz anhaltender Differenzen über die Höhe der EU-Mittel für die Bauern. Einig seien sich die Partner auch über den Einsatz von weniger Chemie in der Landwirtschaft, sagte die CDU-Unterhändlerin.

Nach Einschätzung von Unionsfraktionschef Volker Kauder hängt die Empfehlung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen an Kompromissen in wenigen zentralen Punkten. Bei den entscheidenden Verhandlungen in der Nacht zum Freitag werde es am Ende bei den Parteichefs um etwas mehr als eine Handvoll Kernforderungen gehen. Dazu zählte er die Themen Finanzen, Migration, Klimaschutz und Verkehr.

Die Jamaika-Unterhändler verständigten sich außerdem auf das Ziel, einen verbindlichen Bund-Länder-Pakt für den Rechtsstaat zu schließen und so das Vertrauen der Menschen in die Demokratie zu stärken. Dazu sollten "so schnell wie möglich zusätzliche Stellen für die polizeilichen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sowie für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)" geschaffen werden, heißt es in einem Papier zu den Themen Innen, Sicherheit und Rechtsstaat, das den aktuellen Sondierungsstand wiedergibt. Die Jamaika-Unterhändler peilen an, dass der Bund für Polizei und Sicherheit etwa 7500 zusätzliche Stellen schaffen soll. Weitere 2000 zusätzliche Stellen werden in der Justiz von Bund und Ländern für nötig erachtet. Zudem wolle man die Digitalisierung der Justiz "mit einheitlichem Standard auf höchstem Sicherheits- und Datenschutzniveau konsequent vorantreiben".

Quelle: n-tv.de