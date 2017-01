Politik

80 Islamisten laut BKA in Haft: Hälfte der Gefährder hat deutschen Pass

Hunderte Islamisten, bei denen das Bundeskriminalamt ausgeht, dass sie "Straftaten von erheblicher Bedeutung" begehen könnten, sind in Deutschland auf freiem Fuß. Die Hälfte hat einen deutschen Pass. Dutzende sitzen in Haft. Manche sind nicht im Land.

Knapp die Hälfte der derzeit 548 von den Sicherheitsbehörden in Deutschland als sogenannte Gefährder eingestuften Islamisten hat einen deutschen Pass. Dies ergibt sich aus einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums. Experten gehen davon aus, dass sich die anderen, die 224 ausländischen "Gefährder", sich derzeit nicht alle in Deutschland aufhalten. "Bei 62 Gefährdern wurde der Asylantrag abgelehnt", heißt es in der Mitteilung. Unklar sei, in wie vielen Fällen die eigentlich erforderliche Abschiebung derzeit nicht möglich sei, unter anderem wegen fehlender Ausweise.

Den Personen aus der Islamisten-Szene, die die Sicherheitsbehörden in Deutschland als "Gefährder" einstufen (Stand 30. Dezember 2016), trauen Polizei und Geheimdienste zu, dass sie "politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen". Nach Angaben des Bundeskriminalamtes sitzen über 80 von ihnen in Haft.

Auch der Berliner Attentäter Anis Amri war als "Gefährder" eingestuft worden. Der Tunesier hätte als abgelehnter Asylbewerber abgeschoben werden sollen. Dies war nicht möglich, da nötige Papiere aus dem nordafrikanischen Land fehlten.

Quelle: n-tv.de