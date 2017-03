Politik

Korruptionsskandal um Park: Haftbefehl gegen Südkoreas Ex-Präsidentin

Südkoreas Ex-Präsidentin Park Geun Hye muss ins Gefängnis. In dem Korruptionsskandal um Begünstigungen für eine Freundin des Staatsoberhauptes erlässt ein Gericht Haftbefehl.

Ein Gericht in Südkorea hat nach Medienberichten einen Haftbefehl gegen die frühere Präsidentin Park Geun Hye wegen Bestechlichkeit und anderer Vorwürfe erlassen. Hintergrund ist ein Korruptionsskandal um eine enge Vertraute der entmachteten Politikerin. Nach einer mündlichen Anhörung habe das Bezirksgericht in Seoul dem Antrag auf Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in der Nacht zum Freitag stattgegeben, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.

Im Dezember hatte das Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park eingeleitet, am 10. März hatte das Verfassungsgericht sie ihres Amtes enthoben. Aus Sicht der Richter hatte Park ihre Macht zugunsten der Interessen ihrer langjährigen Freundin Choi Soon Sil missbraucht. Auch habe sie zugelassen, dsss sich Choi in die Regierungsgeschäfte eingemischt habe. Choi soll dank ihrer Beziehung zu Park zahlreiche Unternehmen genötigt haben, ihre Stiftungen und Organisationen mit Millionen zu fördern. Park hat die Vorwürfe bestritten.

Park war im Dezember vom Parlament ihres Amtes enthoben worden, nachdem hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen waren und ihren Rücktritt gefordert hatten. Anfang März bestätigte das südkoreanische Verfassungsgericht die Amtsenthebung. In der vergangenen Woche wurde die 65-Jährige zu den Vorwürfen der Korruption und des Amtsmissbrauchs vernommen.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, es würde den "Prinzipien der Fairness zuwiderlaufen", wenn Park nicht festgenommen würde. Wird Park in Haft genommen, ist es bereits das dritte Mal, dass ein südkoreanisches Staatsoberhaupt inhaftiert wird. Die beiden Ex-Präsidenten Chun Doo Hwan und Roh Tae Woo, die in den 80er und 90er Jahren regierten, saßen beide unter anderem wegen Bestechlichkeit im Gefängnis. Ex-Präsident Roh Moo Hyun nahm sich 2009 das Leben, nachdem er wegen Korruptionsvorwürfen befragt worden war.

Quelle: n-tv.de