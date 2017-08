Politik

Polizei fahndet nach Marokkaner: Haupttäter von Barcelona wohl noch flüchtig

Zwei Tage nach dem Terroranschlag von Barcelona sucht die Polizei noch nach dem Haupttäter - jenem Terroristen, der den Transporter auf Las Ramblas steuerte. Mittlerweile fokussieren sich die Ermittlungen auf einen 22-jährigen Marokkaner.

Nach der Terrorattacke mit einem Lieferwagen in Barcelona hat die Polizei Zweifel, dass der bisherige Hauptverdächtige tatsächlich der Fahrer war. "Es ist eine Möglichkeit. Aber zu diesem Zeitpunkt (...) verliert diese These an Gewicht", sagte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero in einem Fernsehinterview.

Es gebe derzeit keine "ausreichenden Beweise", dass der 17-jährige Moussa Oukabir den Lieferwagen auf der Touristenmeile Las Ramblas in Passanten gesteuert habe. Offen sei auch, wie er nach der Tat von Barcelona nach Cambrils gelangt sein könnte. Oukabir war nach Angaben der Polizei zusammen mit vier anderen Verdächtigen in der Nacht zum Freitag bei einem Antiterror-Einsatz in Cambrils rund 100 Kilometer südlich von Barcelona erschossen worden.

Hausdurchsuchung in Ripoll

Medienberichten zufolge richtet sich die Aufmerksamkeit der Polizei nun auf den derzeit flüchtigen 22 Jahre alten Marokkaner Younes Abouyaaqoub. Er ist der Bruder eines der getöteten Terrorverdächtigen von Cambrils. Auch er stammt, so wie Oukabir, aus Ripoll rund 100 Kilometer nördlich von Barcelona.

Die Polizei geht derzeit von einem Netzwerk von zwölf Verdächtigen aus. Fünf von ihnen wurden in Cambrils getötet, vier wurden festgenommen. Drei weitere sind noch nicht gefunden. Einer oder zwei von ihnen könnten bei der Explosion in dem Wohnhaus in Alcanar am Mittwoch umgekommen sein. Die Ermittler vermuten, dass die Gruppe dort Sprengstoff für ein noch größeres Attentat als das in Barcelona vorbereitete.

Noch immer Dutzende in Krankenhäusern

Die Polizei geht dem Hinweis nach, dass einer der in Alcanar zu Tode gekommenen Menschen ein Imam aus Ripoll gewesen sein könnte. Am Morgen durchsuchte die Polizei das Haus des Geistlichen, um Material für einen DNA-Abgleich zu erhalten.

Parallel dazu läuft die Fahndung nach einem weißen Renault Kangoo. Womöglich sind die noch flüchtigen Mitglieder der Terrorzelle damit nach Frankreich geflohen.

Derweil teilten die katalanischen Notfalldienste mit, dass noch immer 54 Opfer der des Anschlags von Barcelona und des vereitelten Attentats in Cambrils in Krankenhäusern behandelt werden - 50 in der katalanischen Metropole, vier in Cambrils. Zwölf Patienten sind in kritischem Zustand, 25 weitere schwer verletzt. Unter ihnen sind auch viele Ausländer.

Quelle: n-tv.de