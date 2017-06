Politik

Kanzler der Einheit: Helmut Kohl ist tot

Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Er wurde 87 Jahre alt.

Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl ist am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben, berichtet die "Bild"-Zeitung. Die CDU bestätigte die Meldung. Der langjährige "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann twitterte eine entsprechende Nachricht.

Quelle: n-tv.de