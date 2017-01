Politik

Nach Schießerei in Tanzclub: IS bekennt sich zu Anschlag in Istanbul

Die Terrormiliz Islamischer Staat bekennt sich zu dem Angriff auf einen Tanzclub in Istanbul. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer im Internet verbreiteten Erklärung des IS. Die Behörden hatten dies bereits vermutet.

Nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul mit 39 Toten hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat zu der Tat bekannt. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, hieß es in einer im Internet verbreiteten Erklärung des IS.

Zuvor hatte es in Zeitungsberichten bereits geheißen, dass die türkischen Behörden eine Verbindung zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vermuten. Die Zeitung "Hürriyet" berichtete ohne Angaben von Quellen, es gebe Vermutungen, wonach der flüchtige Attentäter aus Kirgistan oder Usbekistan stamme und etwas mit dem IS zu tun habe.

Die Ermittler schließen dem Bericht zufolge nicht aus, dass der Mann mit der mutmaßlichen IS-Zelle zusammenhängt, die im vergangenen Juni den dreifachen Selbstmordanschlag auf den Istanbuler Atatürk-Flughafen mit 47 Toten verübt haben soll.

Der Zeitung zufolge hatten Polizei und Geheimdienste in der Türkei vor Silvester Informationen über möglicherweise zum Jahreswechsel bevorstehende Anschläge in verschiedenen Städten erhalten. Im Dezember habe es in diesem Zusammenhang Razzien und Festnahmen gegeben. Am 30. Dezember sei dann eine Geheimdienstwarnung aus den USA über die Gefahr von IS-Anschlägen in Istanbul oder Ankara am kommenden Tag eingegangen.

Die türkische Armee ist seit vier Monaten im Norden Syriens an einer Offensive gegen die IS-Miliz und kurdische Kämpfer beteiligt. Istanbul, Ankara und andere türkische Städte waren im vergangenen Jahr das Ziel von Anschlägen, die dem IS oder bewaffneten kurdischen Gruppen zugeschrieben wurden. Dabei kamen hunderte Menschen ums Leben.

Der Attentäter von Istanbul hatte laut türkischen Behörden früh am Neujahrstag zunächst einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen, dann tötete er wahllos Partygäste im Club "Reina". In dem auf der europäischen Seite von Istanbul gelegenen Club mit mehreren Restaurants und Tanzflächen hielten sich zur Silvesterfeier bis zu 800 Menschen auf. Der Schütze konnte flüchten. Die türkischen Sicherheitsbehörden fahnden mit einem Großaufgebot nach dem Täter.

Quelle: n-tv.de