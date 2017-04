Politik

USA starten eine "neue Ära": Illegale begehen künftig ein Verbrechen

Im Wahlkampf verspricht Donald Trump ein konsequentes Vorgehen gegen illegale Einwanderer. Sein Justizminister setzt diese Ankündigung jetzt in die Tat um. Künftig genießen Illegale für Richter und Staatsanwälte höchste Priorität.

US-Justizminister Jeff Sessions will härter gegen illegale Migranten vorgehen. Die illegale Einreise in die Vereinigten Staaten gelte künftig als Verbrechen, kündigte er am Dienstag bei einem Besuch in der Grenzstadt Nogales im Bundesstaat Arizona an. Er werde zudem Staatsanwälte im ganzen Land anweisen, Einwanderungsfälle zu ihrer Priorität zu machen und härtere Strafen zu verhängen. Außerdem sollen mehr Richter eingestellt werden, um die zahlreichen Fälle zügig abzuarbeiten.

"All jene, die illegal in dieses Land einreisen wollen, seien gewarnt: Das ist eine neue Ära. Das ist die Trump-Ära", sagte Sessions. US-Präsident Donald Trump hatte mit dem Kampf gegen illegale Einwanderung Wahlkampf gemacht und den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt.

Die neuen Maßnahmen richteten sich vor allem gegen internationale Menschenhändlerringe und Drogenkartelle, sagte Justizminister Sessions. "Die Banden überfluten die USA mit Drogen und verursachen Tod und Gewalt", sagte er. Die Aktivitäten der Verbrechersyndikate seien ein Angriff auf die nationale Sicherheit und die Souveränität der Vereinigten Staaten.

