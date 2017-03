Politik

Ausbildung vor der Ausbildung: Immer mehr Schüler drehen Extrarunde

Gleich nach der Schule eine Ausbildung anfangen – das ist für immer mehr Schüler nicht möglich. Um verpasstes Wissen nachzuholen, absolvieren sie Extra-Bildungsprogramme. Die Nachfrage steigt nun sprunghaft.

Die Ankunft Hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland hat die Nachfrage nach Bildungsprogrammen vor der eigentlichen Ausbildung deutlich erhöht. Fast 300.000 junge Menschen begannen 2016 ein Programm im sogenannten Übergangsbereich, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das war nach vorläufigen Ergebnissen ein Plus von 12,2 Prozent. In solchen Programmen werden berufliche Grundkenntnisse erworben beziehungsweise ein Haupt- oder Realschulabschluss nachgeholt. Die Teilnehmer sollen so ihre Chance auf einen Ausbildungsplatz verbessern.

2005 hatte es sogar 417.000 Berufsanfänger in den Bildungsprogrammen gegeben. Die Zahl war dann bis auf 252.000 (2014) gesunken, seit 2015 steigen die Teilnehmerzahlen laut Statistikbehörde aber wieder an. Dies sei vor allem auf Programme zum Spracherwerb für jugendliche Flüchtlinge und Migranten zurückzuführen. Der Anteil der Teilnehmer ohne deutschen Pass betrug 31,8 Prozent.

DGB: Mehr Lehrstellen benötigt

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erklärte, die Entwicklung des Übergangssystems zeige letztlich, wie viele Jugendliche noch nicht den Sprung in die Ausbildung geschafft haben. Wenn die Lehrstellenzahl sinke, dann liege dies "an der mangelnden Integrationskraft der dualen Ausbildung", sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. "Vor allem Jugendliche mit Hauptschulabschluss oder einem mittleren Schulabschluss scheitern bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz."

Hannack betonte, Deutschland brauche "deutlich mehr Ausbildungsplätze" und eine Ausbildungsgarantie. Zwar sei der jüngste Anstieg im Übergangssystem "auf geflüchtete Jugendliche in Sprach- und Integrationsklassen zurückzuführen. Das ist auch gewollt und in Ordnung." Auch diese Menschen brauchten bald eine Lehrstelle, so die DGB-Vizechefin. Denn die Folgen des Mangels seien gravierend: Schon jetzt hätten gut 1,2 Millionen Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren keinen Berufsabschluss - fast 13 Prozent dieser Altersgruppe.

Quelle: n-tv.de