Moscheeverein wird verboten: In Berlin läuft Großrazzia

Der Moscheeverein "Fussilet 33" gilt als Anlaufpunkt für Islamisten. Auch der Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri, war oft dort. Nun ist der Verein verboten, außerdem laufen in Berlin Razzien. Hunderte Polizisten sind im Einsatz.

Die Berliner Innenbehörde hat den Moscheeverein Fussilet verboten, in dem auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri verkehrte. Der Verein galt als Treffpunkt für gewaltbereite Islamisten. Im Zusammenhang damit durchsuchte die Polizei an diesem Dienstagmorgen 24 Objekte in der Hauptstadt - darunter Wohnungen, Firmensitze und Hafträume in Berliner Gefängnissen. Der Einsatz mit 460 Beamten laufe seit sechs Uhr morgens und erfolge als Amtshilfe für die Innenverwaltung, sagte ein Polizeisprecher.

Dem Verbotsantrag der Innenverwaltung gab das Verwaltungsgericht nach Angaben der Polizei am 15. Februar statt. Die Moschee schloss ihre Räume bereits vor einer Woche von selbst. Berlins Innensenator Andreas Geisel will sich am Mittag zu dem Verbotsverfahren und den Razzien äußern.

Der Moscheeverein steht schon länger im Visier der Ermittler, er soll der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat nahestehen und Anlaufstelle für Salafisten sein. Auch der Attentäter vom Breitscheidplatz Amri hatte die Moschee oft besucht. Er tötete am 19. Dezember einen polnischen LKW-Fahrer, entführte dessen Lastwagen und fuhr auf den Weihnachtsmarkt, wo er weitere elf Menschen tötete und mehr als 50 verletzte, einige von ihnen schwer. Ein Verbot des Vereins war bereits seit 2015 diskutiert worden. Nach dem Terroranschlag sollte das Verbot eigentlich schnell kommen.

Quelle: n-tv.de