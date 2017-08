Politik

Kämpfer sollen sich ergeben : Irak rückt auf IS-Hochburg Tal Afar vor

Einen Tag nach dem Libanon verkündet auch der Irak eine neue Offensive gegen den IS. Der Vorstoß ist gut vorbereitet und bringt die Terrormiliz stark in Bedrängnis. IS-Kämpfer haben demnach "keine andere Wahl".

Die irakische Armee hat eine Offensive zur Rückeroberung der Stadt Tal Afar von der Terrormiliz Islamischer Staat gestartet. Das verkündete der irakische Regierungschef Haider al-Abadi am frühen Sonntagmorgen in einer Fernsehansprache. Die IS-Kämpfer hätten nun "keine andere Wahl, als sich zu ergeben oder getötet zu werden".

Tal Afar ist die letzte IS-Hochburg in der Umgebung der Großstadt Mossul, welche die irakische Armee Anfang Juli nach monatelangen Kämpfen zurückerobern konnte. In Vorbereitung auf die Offensive hatte die irakische Luftwaffe diese Woche bereits Kommandozentren, Waffenlager und Truppenansammlungen der IS-Miliz in der nordirakischen Stadt bombardiert.

Der irakische Vorstoß erfolgt nur einen Tag, nachdem die libanesische Armee mit einer Offensive im Osten des Libanons begann. Sie beschoss dort IS-Positionen mit Artillerie und Raketen. Hinter der libanesischen Grenze auf syrischer Seite wurden die Islamisten zudem von den Truppen Syriens und der Hisbollah attackiert.

Tal Afar liegt rund 70 Kilometer westlich von Mossul. Neben Tal Afar kontrollieren die IS-Kämpfer noch die Stadt Hawija in der Provinz Kirkuk sowie Teile der Provinz Anbar. In Syrien halten die Dschihadisten noch Raka, doch auch in seiner einstigen Hochburg in Syrien steht der IS massiv unter Druck.

Quelle: n-tv.de