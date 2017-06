Politik

Geburtsstätte des Kalifats: Irak vertreibt IS aus historischer Moschee

Im Juli 2014 ruft der IS in der Al-Nuri-Moschee in der Altstadt von Mossul sein Kalifat aus. Jetzt erobern irakische Spezialeinheiten den symbolträchtigen Ort. Das berühmte Minarett haben die Extremisten vor ihrem Rückzug zerstört.

Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat haben irakische Regierungskräfte die symbolträchtige Große Moschee in der Altstadt von Mossul eingenommen. Die Anti-Terror-Kräfte würden die Al-Nuri-Moschee und das Minarett al-Hadba kontrollieren, verkündete das Einsatzkommando. Die Truppen würden weiter vorrücken.

Der Anführer des IS, Abu Bakr al-Bagdadi, war im Juli 2014 erstmals in der Moschee aufgetreten. Kurz nach Eroberung der Stadt durch seine Kämpfer hatte er dort in einer Predigt die Gründung eines "Kalifats" in Teilen des Iraks und Syriens verkündet. Seitdem hatten die Moschee und ihr berühmtes schiefes Minarett eine besondere symbolische Bedeutung für die Extremistengruppe.

Vergangene Woche sprengten die Dschihadisten dann das im Jahr 1172 errichtete Minarett. Offenbar wollten sie so verhindern, dass die irakischen Streitkräfte darauf ihre Flagge hissen. Die irakische Armee wertete die Sprengung des Minaretts als Eingeständnis der Niederlage der Extremistengruppe. Mittlerweile kontrollieren die Extremisten nur noch wenige Viertel der dicht bewohnten Altstadt Mossuls. Das Schicksal ihres Anführers al-Bagdadi ist unbekannt.

Irakische Sicherheitskräfte hatten im Oktober die Offensive auf die nordirakische Stadt begonnen.

Quelle: n-tv.de