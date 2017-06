Politik

Referendum im September: Iraks Kurden wollen eigenen Staat

Dieser Schritt könnte die Lage im Nahen und Mittleren Osten noch komplizierter machen: Die irakischen Kurden wollen am 25. September über einen eigenen Staat abstimmen. Die Zentralregierung in Bagdad lehnt eine Unabhängigkeit ab.

Die Kurden im Irak sollen am 25. September über die Errichtung eines eigenen Staates abstimmen. Diese Entscheidung wurde nach einem Treffen hochrangiger kurdischer Politiker mit dem Präsidenten der kurdischen Autonomiegebiete, Massud Barsani, in Erbil verkündet, meldete die Nachrichtenseite Rudaw. Die Zentralregierung in Bagdad hatte sich in der Vergangenheit gegen ein derartiges Referendum gestellt, sie will die Einheit des irakischen Gesamtstaats erhalten.

Ein Referendum über die Eigenständigkeit ist eine alte Forderung der Kurdenführung im Nordirak. 2014 hatten sie eine solche Volksabstimmung schon einmal angekündigt, dann aber nach Gesprächen mit der Zentralregierung in Bagdad wieder abgesagt. Vor allem das Chaos im Irak nach dem Vormarsch der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verstärkte die Rufe nach einer Abspaltung der Kurdengebiete.

Die Regierung des Autonomiegebiets argumentiert, dass dieses bereits jetzt schon ein hohes Maß an Eigenständigkeit von der Zentralregierung in Bagdad errungen habe. Die Kurden im Nordirak fühlen sich sprachlich und kulturell eigenständig gegenüber dem Rest des Irak, der von arabischsprachigen Schiiten und Sunniten bewohnt wird.

Im Kampf gegen den IS sind die Truppen der Autonomieregion, sogenannte Peschmerga, eine wichtige Stütze. Allerdings wird den Soldaten auch die systematische Zerstörung arabischen Lebens in von den Kurden beanspruchten Gebieten Nordiraks vorgeworfen.

Auch in den Nachbarländern Syrien und Türkei gibt es eine große kurdische Minderheit. In Syrien kontrolliert diese den Norden des vom Bürgerkrieg zerrissenen Landes. Immer wieder kommt es dabei zu Kämpfen mit türkischen Truppen. Ankara fürchtet die Bildung eines unabhängigen Kurdenstaates und unterbindet gewaltsam Unabhängigkeitsbestrebungen im eigenen Land.

Quelle: n-tv.de