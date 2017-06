Politik

Kämpfe an den Golanhöhen: Israel feuert Raketen auf Syrien

Seit einigen Tagen liefern sich syrische Armee und syrische Rebellen schwere Kämpfe an der israelischen Grenze. Fehlgeleitete Raketen schlagen deswegen regelmäßig auf den Golanhöhen ein. Am Wochenende feuert die israelische Luftwaffe gleich zweimal zurück.

Die israelische Armee hat in Syrien erneut Stellungen der regierungstreuen Truppen angegriffen. Am Sonntag habe die Luftwaffe zwei Artillerie-Stellungen sowie ein Munitionslaster beschossen, teilte die israelische Armee mit. Israelis seien angewiesen worden, freie Flächen in der Nähe von Kuneitra zu meiden. Dort liefern sich die syrische Armee und syrische Rebellen seit einigen Tagen schwere Kämpfe.

Bereits am Samstag hatte ein israelisches Kampfflugzeug einen Angriff in Syrien geflogen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden dabei zwei syrische Soldaten getötet. Mit dem Angriff reagierte die israelische Armee nach eigenen Angaben darauf, dass kurz zuvor zehn Geschosse in dem von Israel besetzten Teil der Golanhöhen gelandet seien.

Die von Israel besetzte Seite der Golanhöhen wird gelegentlich von fehlgeleiteten Raketen oder Granaten getroffen, die von den Konfliktparteien in Syrien abgefeuert werden. Seit dem Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 hält Israel ein 1200 Quadratkilometer großes Gebiet auf den Golanhöhen besetzt.

1981 annektierte Israel das Gebiet. Die internationale Staatengemeinschaft hat diesen Schritt nie anerkannt. 510 Quadratkilometer der Golanhöhen sind unter syrischer Kontrolle. Die beiden Nachbarländer befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand. Bis zum Beginn des Syrien-Konflikts 2011 war es an der gemeinsamen Grenze weitgehend ruhig geblieben.

Quelle: n-tv.de