Politik

Drei Tote auf den Golanhöhen: Israel soll Assad-Miliz angegriffen haben

Auf dem von Syrien kontrollierten Teil der Golanhöhen kommen drei Kämpfer einer Assad-treuen Miliz ums Leben. Sie seien vom israelischen Militär angegriffen worden, heißt es. Es wäre nicht das erste Eingreifen Israels in den Bürgerkrieg.

Bei einem israelischen Angriff auf ein Militärlager in Syrien sind am Sonntag mindestens drei Kämpfer einer regierungstreuen Miliz getötet worden. Zwei weitere Kämpfer seien bei dem Angriff auf den Golanhöhen verletzt worden, sagte ein Vertreter der Miliz Nationale Verteidigungskräfte, die an der Seite der Armee von Syriens Machthaber Baschar al-Assad kämpft.

Es sei noch unklar, ob das Lager in der Nähe von Kuneitra im Südwesten des Landes vom Boden aus oder aus der Luft angegriffen worden sei, so der Vertreter der Miliz.

Die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, Israel habe einen syrischen Armeeposten in der Provinz Kuneitra auf den Golanhöhen getroffen und "Schäden verursacht". Die israelische Armee in Jerusalem lehnte eine Stellungnahme ab.

Israel hat seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 bereits mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. Medienberichten zufolge gab es in der Vergangenheit immer wieder israelische Luftangriffe in Syrien, die Waffenlieferungen der libanesischen Hisbollah-Miliz gegolten haben sollen. Diese kämpft ebenso wie Russland an der Seite von Syriens Präsident Baschar al-Assad.

Quelle: n-tv.de