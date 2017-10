Politik

Trittin kratzt an Schwarzer Null: Jamaika-Parteien sprechen übers Geld

Nach dem großen Kennenlernen gehen die Jamaika-Sondierungen in kleinen Runden weiter. Schon der Bereich Finanzen birgt Zündstoff: Denn wie ernst nehmen die Grünen die Schwarze Null. Die FDP zeigt sich derweil beim Soli kompromissbereit.

Mit ersten zurückhaltenden Kompromissangeboten sind Union, FDP und Grüne in die Sondierungen über die Sachthemen Finanzen, Steuern und Haushalt gestartet. Allerdings wurden zu hohe Erwartungen an die möglichen Jamaika-Koalitionäre gedämpft. Verbindliche Festlegungen werde es bei den Gesprächen kaum geben, hieß es in Berlin. Möglich sei aber, dass eine gewisse gemeinsame Richtung in einzelnen Punkten deutlich werde. Zudem stand am späteren Abend noch das Thema Europa auf der Tagesordnung.

Von allen Parteien gab es vor Beginn der Gespräche in Berlin ein Bekenntnis zur Schwarzen Null - es sollen also keine neuen Schulden aufgenommen werden. Der frühere Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin sieht darin aber kein Dogma: "Niemandem nützt eine Schwarze Null bei nicht mehr bezahlbarem Wohnraum oder bei Missständen im Pflegebereich", sagte der Parteilinke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ein weiteres Thema dürfte der Solidaritätszuschlag sein. Die FDP besteht zwar weiter auf seiner Abschaffung, was die Bürger um insgesamt 20 Milliarden Euro entlasten würde. Allerdings sei man offen, dies in Stufen vorzunehmen und bei Beziehern kleinerer und mittlerer Einkommen anzufangen, sagte Generalsekretärin Nicola Beer der "Passauer Neuen Presse". Angesichts hoher Steuereinnahmen müssten Krankenschwestern oder Ingenieure Geld zurückbekommen von dem, was erwirtschaftet wurde, sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki.

Die "Süddeutsche Zeitung" will aus Verhandlungskreisen erfahren haben, dass die FDP mit der Bereitschaft in die Gespräche gegangen sei, den Soli nur für untere und mittlere Einkommen abzuschaffen. Zahler des Spitzensteuersatzes sollten ihn weiterzahlen. Die Partei rücke damit von ihrer Forderung ab, den Soli-Zuschlag 2019 komplett abzuschaffen, schreibt die Zeitung. Die Union hatte sich für eine schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlages ausgesprochen. Kubicki sagte dazu, der Soli falle in dieser Legislaturperiode definitiv weg oder es gebe keine Koalition.

Schienen und Straßen, Schulen und Internet

Grünen-Chef Cem Özdemir forderte zudem Investitionen in die Infrastruktur sowie gezielte Entlastungen. Das Thema Finanzplanung sei ein "ganz zentrales", sagte er in Berlin. Die konjunkturelle Ausgangslage sei gut, aber Überschüsse dürften nicht "im Unverstand ausgegeben" werden. Stattdessen solle der Bund gezielt in Schienen und Straßen, Schulen und schnelles Internet in ländlichen Räumen investieren. Auch die Grünen sprächen sich für Entlastungen der Bürger aus, betonte Özdemir - aber für diejenigen, bei denen der Bedarf am größten sei.

Die Industrie gab den vier Parteien die Forderung mit auf den Weg, Investitionen absoluten Vorrang einzuräumen. "Es muss der künftigen Bundesregierung darum gehen, Wachstum und Innovation zu befördern, anstatt sich wie bisher auf die Vermeidung von Steuerschlupflöchern und sozialpolitische Umverteilung zu konzentrieren", sagte der Präsident des Industrieverbands BDI, Dieter Kempf.

Die solide Haushaltslage bietet den Parteien einer möglichen Jamaika-Koalition durchaus Spielraum. Unionsexperten gehen von etwa 30 Milliarden Euro für vier Jahre aus. Die bisherigen Wünsche der Parteien sind aber in der Summe sehr viel teurer. Ganz grundsätzlich müssen sich die möglichen Koalitionäre einigen, wie viel Geld investiert werden soll und um wie viel Bürger und Unternehmen bei Steuern und Abgaben entlastet werden sollen.

Die Linke kritisierte, dass dem Vermeiden neuer Schulden die höchste Priorität eingeräumt werden solle. "Wem die Schuldenbremse und die steuerliche Entlastung der Reichen wichtiger sind als der Kampf gegen Kinderarmut, der versündigt sich an unserer Zukunft", sagte Parteichefin Katja Kipping.

Quelle: n-tv.de