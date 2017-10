Politik

Gereizte Stimmung in Berlin: Jamaika-Unterhändler streiten übers Klima

Die Jamaika-Koalition kann es nur geben, wenn sich die Parteien auf eine gemeinsame Klimapolitik einigen. Bei der Sondierung geraten deshalb Grüne und FDP aneinander. Die CSU-Forderung nach einer Obergrenze bei der Zuwanderung war dabei noch nicht mal Thema.

In den Jamaika-Verhandlungen sind die kontroversen Vorstellungen von CDU, CSU, FDP und Grünen beim Thema Klimaschutz frontal aufeinandergeprallt. Hinter verschlossenen Türen lägen die Positionen wie erwartet deutlich auseinander, hieß es in Teilnehmerkreisen. Die Grünen warfen der FDP vor, nicht zu den vereinbarten Klimazielen zu stehen. Die FDP habe "heftigst" widersprochen, hieß es.

Die Grünen fordern demnach strengere nationale Ziele als im Pariser Klimaschutzabkommen verlangt. Die FDP verweise dagegen wiederum auf das Pariser Abkommen. Der Grünen-Verhandler Robert Habeck, Umweltminister in der Jamaika-Koalition von Schleswig-Holstein, warf der FDP laut Verhandlungsteilnehmern vor, gegen die Klimaschutzziele zu sein. Obwohl die Liberalen dies zurückgewiesen hätten, sei Habeck bei seinem Vorwurf geblieben. Von anderer Seite hieß es zugleich, nicht jede inhaltliche Auseinandersetzung müsse immer sofort zu einem großen Krach stilisiert werden.

In der Klimapolitik sind die Grünen weit von der Union und der FDP entfernt. Sie fordern unter anderem, die 20 schmutzigsten Kraftwerke sofort abzuschalten. Zudem streben die Grünen den kompletten Ausstieg bis 2030 an. Das Klimaabkommen von Paris sieht vor, dass Staaten sich zur Reduktion ihres Treibhausgas-Ausstoßes verpflichten, es gibt keine nationalen Ziele vor.

Völlig unterschiedliche Europapolitik

Für massiven Diskussionsbedarf zwischen Union, FDP und Grünen sorgt auch die Frage, wie mit den Schuldenlasten anderer EU-Staaten umgegangen werden müsse. CDU, CSU und FDP lehnen eine "Schuldenunion" kategorisch ab, die Grünen hatten sich bereits in ihrem Wahlprogramm für Schuldenerleichterungen für Griechenland und sogenannte Eurobonds, also Staatsanleihen für hoch verschuldete Staaten, ausgesprochen. Bereits am Dienstag hatten die Jamaika-Verhandlungsteams über eine gemeinsame Europapolitik diskutiert. Nachdem jedoch keine Absprachen getroffen werden konnten, wird das Thema nun erneut besprochen.

CSU-Vize Manfred Weber hatte vor Beginn der Beratungen zwar von einer guten Atmosphäre gesprochen, er betonte aber auch, dass die neue Bundesregierung die "ausgestreckte Hand Frankreichs zur Stärkung der Europäischen Union" annehmen müsse. "Der Stabilitätskurs in der Euro-Politik muss fortgesetzt werden", sagte Weber.

Dobrindt: Ohne Obergrenze keine Jamaika-Koalition

Beim Thema Zuwanderung verschärfte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vor Beginn der Sondierung den Ton. "Heute ist ein Härtefall für Jamaika", sagte er und ergänzte: "Ohne eine Begrenzung der Zuwanderung wird Jamaika eine Insel in der Karibik bleiben, aber auf keinen Fall eine Koalition in Berlin werden."

Inhaltlich machte Dobrindt eine Begrenzung auf maximal 200.000 Zuwanderer zur Bedingung für Jamaika. "Ob wir heute schon bei den Fragen Klima, Bildung, Migration so weit kommen, dass wir die Flughöhe wie bei den Finanzen erreichen, dass es grundsätzliche Vereinbarungen gibt, wage ich nicht vorherzusagen."

Streit auch ums interne Klima

Die Unterhändler starteten in gereizter Stimmung in den Tag. Die Vorsitzenden von CDU, CSU und FDP - Angela Merkel, Horst Seehofer und Christian Lindner - hatten sich vor dem Start der Sondierungen zunächst ohne die Grünen zu etwa einstündigen Vorberatungen getroffen. Lindner hatte sich über die Grünen beschwert, dass diese die am Dienstag erzielten Verabredungen im Bereich Finanzen am Mittwoch wieder in Frage gestellt hätten. "Allen muss klar sein, dass wir anders miteinander sprechen müssen, damit so ein Tag danach sich nicht wiederholt", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

Im Gegenzug sagte Grünen-Chef Cem Özdemir vor dem Start der Gespräche, es gehe nicht, sich auf Arbeitsgrundlagen zu verständigen, die Einzelne dann "sehr mutwillig" interpretierten. Die Grünen wollten eine Regierung, die sich nicht nur inhaltlich, sondern bei den Umgangsformen von den vorherigen Koalitionen unterschieden. "Da legen wir sehr viel wert drauf und das werden wir jetzt sehr deutlich ansprechen."

Quelle: n-tv.de