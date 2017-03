Politik

Verdacht der Veruntreuung: Justiz eröffnet Verfahren gegen Fillon

Hat Frankreichs Präsidentschaftskandidat Fillon öffentliche Gelder hinterzogen? Den Ermittlern reichen die bisherigen Belege offenbar aus, nun ein Verfahren zu beginnen. Für den Politiker ist das aber kein Grund, seine Ambitionen aufzugeben.

Die französische Justiz hat gegen den Präsidentschaftskandidaten François Fillon ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das sagte sein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP. Es geht insbesondere um den Verdacht der Hinterziehung öffentlicher Gelder. Der 63-Jährige ist durch eine Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau Penelope unter massiven Druck geraten.

Die Untersuchungsrichter hatten Fillon eigentlich erst für Mittwoch vorgeladen. Die Befragung wurde aber um 24 Stunden vorgezogen, damit sie in "Ruhe" stattfinden könne, wie der Anwalt sagte. Der Fall hat ein gewaltiges Medieninteresse ausgelöst. Fillon hatte bereits erklärt, dass er trotzdem Kandidat bleiben will - er weist die Vorwürfe zurück.

In Umfragen ist der lange als Präsidentschaftsfavorit gehandelte Fillon wegen der Affäre aber abgestürzt: Bei den Wahlabsichten für die erste Runde am 23. April liegt er mit klarem Abstand hinter der Rechtsextremen Marine Le Pen und dem parteilosen Mitte-Kandidaten Emmanuel Macron und würde damit den Einzug in die Stichwahl verfehlen.

Quelle: n-tv.de