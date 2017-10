Politik

Katalanische Unabhängigkeit: Justiz leitet Verfahren gegen Puigdemont ein

In Spanien reagiert Madrid mit aller Härte auf die katalanische Unabhängigkeitserkärung. Die Zentralregierung von Ministerpräsident Rajoy leitet die Absetzung von Regionalpräsident Puigdemont ein; die Generalstaatsanwaltschaft will ihn wegen "Rebellion" vor Gericht stellen.

Die spanische Generalstaatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen den katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wegen "Rebellion" eingeleitet. Die Behörde werde kommende Woche Anklage erheben, sagte ein Sprecher am Freitagabend. Auf "Rebellion" steht im spanischen Recht eine Höchststrafe von 30 Jahren Haft.

Die Anklagebehörde reagierte damit auf die katalanische Unabhängigkeitserklärung. Das Regionalparlament in Barcelona hatte am Nachmittag mehrheitlich für die Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten eine Resolution über die Konstituierung "einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat", ohne eine Frist für die Ausrufung festzulegen.

Für die Annahme der Resolution stimmten in einer geheimen Wahl vor allem die Abgeordneten des separatistischen Regierungsbündnisses JxSí von Regionalpräsident Carles Puigdemont sowie der linksradikalen Partei CUP. Das Ergebnis lautete 72:10 bei zwei Enthaltungen. Die meisten Abgeordneten der Opposition hatten nach heftiger Debatte noch vor der Abstimmung den Saal verlassen. Die separatistischen Abgeordneten standen nach Bekanntgabe des Abstimmungssieges von ihren Sitzen auf und sangen die katalanische Hymne. Vor dem Parlament brachen Zehntausende Katalanen in Freudenrufe aus.

Senat stimmt für Entmachtung

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy rief die Bevölkerung nach der Abstimmung auf, besonnen zu bleiben. "Ich bitte alle Spanier um Ruhe. Der Rechtsstaat wird die Legalität in Katalonien wieder herstellen", twitterte er nach Bekanntgabe des Votums.

Nur wenig später erteilte der spanische Senat der Regierung von Rajoy grünes Licht für die Entmachtung der katalanischen Regierung und Neuwahlen in Katalonien. Die Senatoren stimmten der Anwendung des Verfassungsartikels 155 zu, der Zwangsmaßnahmen gegen eine abtrünnige Region erlaubt.

Spanischen Medien zufolge sieht der erste Schritt die Absetzung des katalanischen Regierungsches Carles Puigdemont und dessen Vize Oriol Junqueras vor. Dies soll vermutlich am Samstag geschehen, wenn die Entscheidung des Senats im Amtsblatt veröffentlicht ist. Rajoy traf sich noch am Freitagabend mit seinem Ministerrat, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Tusk mahnt Zurückhaltung an

In seiner Rede vor dem Senat hatte Rajoy der Regionalregierung am Vormittag vorgeworfen, Gesetze zu missachten und die Demokratie zu verhöhnen. Die Regionalregierung habe am 1. Oktober eine illegale Volksabstimmung abgehalten ohne jede demokratischen Garantien, sagte Rajoy. "Was würden wohl Frankreich oder Deutschland machen, wenn eine Region ein illegales Referendum über die Unabhängigkeit abhalten würde?"

Angesichts der Zuspitzung des Konflikts forderte EU-Ratspräsident Donald Tusk die spanische Regierung zur Zurückhaltung auf. "Ich hoffe, dass die spanische Regierung mehr auf die Stärke des Arguments setzt als auf das Argument der Stärke", erklärte er auf Twitter. Für die EU habe sich nichts verändert. Einziger Gesprächspartner sei Spanien.

Quelle: n-tv.de