Politik

Keine Mehrheit für Unabhängigeit: Katalanen demonstrieren gegen Abspaltung

In die Farben Spaniens gehüllt und fahnenschwenkend demonstrieren Hunderttausende Unabhängigkeitsgegner in Barcelona. Sie rufen "Viva España" und fordern Puigdemonts Festnahme. Laut einer Umfrage könnten die Separatisten bei einer Neuwahl die Mehrheit verlieren.

Tausende Menschen sind in Barcelona auf die Straße gegangen, um für die Einheit Spaniens zu demonstrieren. Bei ihrem Marsch durch das Zentrum der katalanischen Hauptstadt am Sonntag skandierten sie unter anderem "Viva España", "Ich bin

Spanier" oder "Barcelona gehört zu Spanien". Sie forderten auch die Festnahme des von der spanischen Zentralregierung abgesetzten separatistischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont.

Nach Angaben der Polizei gingen rund 300.000 Unabhängigkeitsgegner auf die Straße, die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmer mit über einer Million an.

Zu der Kundgebung hatte die prospanische Sociedad Civil Catalana (SCC) unter dem Motto "Wir sind alle Katalonien!" aufgerufen. In einer Mitteilung teilte die Organisation mit, man wolle dafür arbeiten, dass es zu einer Versöhnung zwischen Unionisten und Separatisten komme und in der Region im Nordosten Spaniens künftig Besonnenheit und ein friedliches Zusammenleben herrschten.

Madrid stellte die autonome Gemeinschaft Katalonien am Samstag unter Zwangsverwaltung, nachdem das Regionalparlament in Barcelona am Freitag einen Unabhängigkeitsbeschluss verabschiedet hatte. Ministerpräsident Mariano Rajoy beauftragte nach Medienberichten seine Vize Soraya Sáenz de Santamaría mit der Übernahme der täglichen Amtsgeschäfte in der Region. Puigdemont rief zu friedlichem Widerstand gegen diese Maßnahmen auf.

Einer Umfrage zufolge könnten die Separatisten bei einer Regionalwahl im Dezember ihre Mehrheit im Parlament in Barcelona knapp verlieren. Die Unabhängigkeitsbefürworter kamen auf 42,5 Prozent der Stimmen, wie aus einer Befragung von rund 1000 Bürgern für die Zeitung "El Mundo" hervorgeht. Die Gegner einer Unabhängigkeit können demnach mit 43,4 Prozent rechnen.

Die Erhebung fand von Montag bis Donnerstag statt. Umfragen haben bislang immer wieder gezeigt, dass eine Mehrheit der 5,3 Millionen Wahlberechtigten in Katalonien gegen eine Loslösung der wirtschaftlich starken Region von Spanien ist.

Quelle: n-tv.de