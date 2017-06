Politik

Gabriel: Stunde der Diplomatie: Katar bietet Widersachern Verhandlungen an

Saudi-Arabien legt bei seinem Vorgehen gegen Katar nach: Zahlreiche Personen aus dem Emirat finden sich auf einer neuen "Terrorliste" wieder. Katars Außenminister protestiert bei seinem Deutschlandbesuch dagegen - und bietet Verhandlungen an.

Im Konflikt um Katar ist das Golf-Emirat bereit zu Verhandlungen mit seinen Widersachern. Sein Land halte die Diplomatie für den besten Weg zur Lösung der Krise und nicht eine Eskalation, sagte Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nach einem Gespräch mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel in Wolfenbüttel. Gabriel warnte vor einer Verschärfung des Konflikts und rief zu Gesprächen auf. "Wir sind der festen Überzeugung, dass jetzt die Stunde der Diplomatie ist", erklärte er.

Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten in der Nacht zuvor 59 Personen und zwölf Organisationen mit angeblichen Verbindungen zu Katar auf eine "Terrorliste" gesetzt. Sie alle würden von dem Golf-Emirat finanziert oder seien dort ansässig und hätten Kontakte zu Terroristen, erklärten sie. Für die Betroffenen bedeutet der Eintrag auf der "Terrorliste" vor allem Kontensperren und erschwerte Auslandsgeschäfte.

Mit dem Schritt verschärften Saudi-Arabien und seine Verbündeten ihre Strafmaßnahmen gegen Katar. Bereits zuvor hatten sie alle diplomatischen Kontakte abgebrochen und den Luftverkehr mit dem Emirat gestoppt. Die Nachbarländer schlossen die Grenzen. Die Staaten werfen Katar die Unterstützung von Terrororganisationen und Nähe zum schiitischen Iran vor, den vor allem das sunnitische Saudi-Arabien als Erzrivalen betrachtet. Katars Rivalen wollen in der schwersten diplomatischen Krise am Golf seit Jahren erst nachgaben, wenn das Emirat seine Politik ändert.

Katars Regierung zeigt sich aber bisher ebenso unnachgiebig. Mohammed Al Thani wies die neuen Sanktionen als unbegründet zurück. Auf der "Terrorliste" stünden zahlreiche Personen, die keinerlei Verbindung zu Katar hätten und auch nicht dort lebten. Die Maßnahmen gegen sein Land widersprächen internationalem Recht, sagte der Außenminister. "Wir leben nicht nach dem Gesetz des Dschungels." Die Krise habe negative Auswirkungen auf die gesamte Golf-Region.

Gabriel warnte vor einer Verschärfung des Konflikts. Deutschland habe ein Interesse an einer friedlichen Lösung, sagte er. Die Menschen in Katar würden Blockaden und den Abbruch diplomatischer Beziehungen zu spüren bekommen, aber auch die deutsche Wirtschaft sei betroffen. Er hoffe auf eine schnelle Lösung, damit sich wieder auf den eigentlichen Gegner, die Terrormiliz Islamischer Staat IS, konzentriert werde, erklärte Gabriel weiter. Dafür müsse die Koalition gegen den IS, zu der auch Katar gehört, zusammenstehen.

