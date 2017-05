Politik

Neuwahlen in Österreich: Kern will mit allen Parteien sprechen

In Wien streitet die Koalition seit Monaten über die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Bundeskanzler Kern drängt auf Neuwahlen. Gespräche soll es nicht nur mit dem Koalitionspartner ÖVP geben.

Die Auflösung der rot-schwarzen-Bundesregierung in Österreich nimmt konkrete Gestalt an. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) kündigte an, mit dem Koalitionspartner ÖVP sowie mit allen Oppositionsparteien Gespräche über Neuwahlen führen zu wollen.

Mit einem Wahltermin rechnet er weiterhin im Herbst. Regulär stünde die nächste Parlamentswahl im Herbst 2018 an. Um die weitere Vorgehensweise abzuklären, habe sich der Kanzler zudem mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu einem Gespräch getroffen. Über den Inhalt will sich van der Bellen am Nachmittag äußern.

Kern sagte, er wolle bis zum Sommer mit der ÖVP zusammenarbeiten. "Wir wollen, dass wir hier einen ruhigen sachlichen Übergang bis zur Wahl haben." Den designierten Vorsitzenden der ÖVP, Außenminister Sebastian Kurz, forderte er auf, das Amt des Vizekanzlers zu übernehmen. Kurz wurde am Sonntag von den Gremien zum Nachfolger des zurückgetretenen Parteichefs Reinhold Mitterlehner bestellt.

Die Koalition in Wien streitet seit Monaten über die Umsetzung wesentlicher Punkte des Koalitionsvertrages. Zugespitzt hatte sich die Regierungskrise am Freitag, nachdem Kurz öffentlich auf Neuwahlen drängte.

SPÖ schließt Zusammenarbeit mit FPÖ aus

Bei vorgezogenen Wahlen hat die rechtspopulistische Freiheitliche Partei (FPÖ) gute Chancen, der nächsten Regierung anzugehören. Die für ihre scharfe Asylpolitik bekannte Partei liegt seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Umfragen vorne. In neuesten Umfragen kommt die ÖVP, die bisher weit abgeschlagen lag, jedoch mit Kurz an der Spitze auf Platz eins.

Eine Neuauflage der großen Koalition halten Politologen für eher unwahrscheinlich. Die SPÖ hat eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Bundesebene bisher strikt ausgeschlossen. Derzeit arbeitet die Partei aber an einem sogenannten Kriterienkatalog, der diese Position möglicherweise aufweichen könnte.

Quelle: n-tv.de