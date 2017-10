Politik

In Begleitung der "First Lady": Kim Jong Un testet Bodylotion

Während sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Kriegsrhetorik übt, kann sich seine Frau Ri Sol Ju eher für die schönen Dinge des Lebens begeistern: Wohl deshalb begeleitet sie ihren Gatten jetzt in eine Kosmetikfabrik in Pjöngjang. Ein seltener gemeinsamer Auftritt.

Die nordkoreanische "First Lady", Ri Sol Ju, hat einen ihrer seltenen Auftritte an der Seite ihres Mannes absolviert. Inmitten des sich zuspitzenden Atomkonflikts besuchte sie gemeinsam mit Machthaber Kim Jong Un und dessen jüngerer Schwester einen Betrieb für Kosmetika in Pjöngjang. Dabei lobte Kim das "Weltklasseniveau" der nordkoreanischen Schönheitsmittel, während Ri die Produkte allem Anschein nach auch testete.

Die Produkte der Fabrik verwirklichten den Traum aller Frauen, "die schöner sein wollen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA Machthaber Kim. Seine Schwester Kim Yo Jong und seine Frau Ri gelten als die einflussreichsten Frauen in dem international isolierten und männerdominierten Land. Allerdings vertraute Kim seiner Schwester zuletzt wesentlich mehr Macht an als seiner Gattin. Seit 2015 leitet Kim Yo Jong das Ministerium für Propaganda und Agitation. Angeblich hat sie großen Einfluss auf ihren Bruder.

Ri Sol Ju hingegen begleitet ihren Mann seit einigen Jahren eher selten bei offiziellen Anlässen. Bereits in der Vergangenheit gab es deshalb Spekulationen, dass es mit der Ehe des nordkoreanischen Staatschefs womöglich nicht zum Besten stehen könnte. Seit 2012 ist das Paar laut nordkoreanischen Angaben verheiratet. Über die Hochzeit wurde allerdings so gut wie nichts bekannt. Im März 2013 gab ausgerechnet Basketball-Star Dennis Rodman bekannt, dass die Eheleute Eltern eines Mädchens geworden seien.

Faible für Luxusmode

Mittlerweile sollen Kim und Ri sogar drei Kinder haben. Die wahrscheinlichste Erklärung für Ris seltene Auftritte dürften also ihre Schwangerschaften sein. Und dass das Paar nun gemeinsam eine Fabrik für Schönheitsmittel besuchte, ist womöglich kein Zufall: Immerhin hat Ri angeblich eine Leidenschaft für Luxusmode. Auch über Kims Schwester gibt es nur spärliche Informationen. Kim Yo Jong soll Ende 20 oder 30 Jahre alt sein. Anfang Oktober wurde sie ins Politbüro der Arbeiterpartei befördert - und ist damit angekommen im engsten Kreis der Mächtigen.

Zwischen Nordkorea und den USA mit seinen Verbündeten haben sich die Spannungen in den vergangenen Monaten dramatisch verschärft. Nach dem sechsten und bislang gewaltigsten Atomtest im September und weiteren Tests von ballistischen Raketen, die theoretisch das US-Festland erreichen können, lieferten sich Kim und US-Präsident Donald Trump einen zunehmend heftigeren Krieg der Worte. Die gegenseitigen Drohungen lösten weltweit Besorgnis aus.

Quelle: n-tv.de