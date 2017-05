Politik

Durchbruch in Verhandlungen: Koalition einigt sich auf Bund-Länder-Finanzreform

Es ist ein gewaltiges Gesetzespaket: Bund und Länder wollen ihre Finanzbeziehungen auf eine neue Grundlage stellen. Zuletzt herrschte Uneinigkeit beim Thema Autobahn. Die SPD wollte eine Privatisierung kategorisch ausschließen.

Im Streit über noch offene Fragen bei der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern hat die Große Koalition einen Durchbruch erzielt. Das verlautet aus Teilnehmerkreisen. Knackpunkt im Reformpaket war zuletzt die geplante Autobahngesellschaft des Bundes. Das mühsam ausgehandelte Paket kann nun Bundestag beschlossen werden. Vor der Einigung war ein die nächste Sitzungswoche Ende Mai/Anfang Juni im Gespräch.

Zuletzt hatte die SPD darauf beharrt, dass im Zuge der geplanten Infrastrukturgesellschaft des Bundes eine Privatisierung der Autobahnen sowie der Gesellschaft durch die Hintertür rechtssicher ausgeschlossen wird. Gefordert wurde eine Privatisierungsschranke im Grundgesetz über die bisherigen Gesetzespläne hinaus.

Bund und Länder hatten sich im Oktober nach langen Verhandlungen auf eine Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen verständigt. Danach sollen die Länder von 2020 an jährlich 9,75 Milliarden Euro vom Bund erhalten - Tendenz steigend. Das ist deutlich mehr Geld als bisher. Der Bund bekommt dafür mehr Eingriffsrechte - etwa bei Fernstraßen, in der Steuerverwaltung und bei Investitionen in Schulen.

Das komplizierte Gesetzgebungsverfahren enthält 13 Änderungen des Grundgesetzes und zahlreiche einfachgesetzliche Änderungen. Der Konflikt über die geplante Infrastrukturgesellschaft hatte den Zeitplan für die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen gefährdet. Mit der Infrastrukturgesellschaft will der Bund ab 2021 für mehr Effizienz in Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen und Bundesstraßen sorgen.

