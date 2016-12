Politik

Feiern im Hochsicherheitstrakt: Kölner Silvesterparty beginnt

Die massenhaften Übergriffe in der letztjährigen Silvesternacht beschädigen den Ruf von Köln nachhaltig. Damit sich die Vorkommnisse nicht wiederholen, steigt die Feier dieses Jahr unter verschärften Bedingungen.

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen haben in Köln die Silvesterfeierlichkeiten begonnen. Mit Einbruch der Dunkelheit startete am Dom eine Multimedia-Show des Berliner Lichtkünstlers Philipp Geist. Dabei wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten - etwa "Anstand" und "Erinnerung".

Wer auf die Domplatte wollte, musste sich allerdings Einlasskontrollen unterziehen. Rund um den Dom wird es eine böllerfreie Zone geben. Leuchtmasten am Bahnhofsvorplatz und in der Altstadt sollen dunkle Ecken ausleuchten. Hochauflösende Kamerasysteme überwachen jeden Winkel. Außerdem sind Hubschrauber im Einsatz, um mögliche Verdächtige aus der Luft verfolgen zu können. Als Reaktion auf den Terroranschlag in Berlin sind weiterhin in noch mehr Bereichen als sonst Betonpoller als Straßensperren aufgebaut.

Ein Jahr nach den massenhaften sexuellen Übergriffen und chaotischen Zuständen am Hauptbahnhof wollen Stadt und Polizei in diesem Jahr neuerliche Straftaten unbedingt verhindern. Allein in der Innenstadt werden rund 1500 Polizisten in den Einsatz geschickt.

Auch andere deutsche Städte haben nach den Übergriffen in Köln und dem Anschlag in Berlin aufgerüstet. In der Düsseldorfer Altstadt ist das Böllern wie in Köln erstmals verboten. Dies gilt ebenfalls in Frankfurt/Main, zumindest an der beliebten Mainbrücke Eiserner Steg und in einem abgesperrten Sicherheitsbereich am Fluss. In Berlin sollen wie jedes Jahr strenge Einlasskontrollen für Sicherheit auf der größten Silvesterparty Deutschlands sorgen.

Quelle: n-tv.de