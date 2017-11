Politik

US-Präsident fordert Gespräche: Korea: Trump vorsichtig optimistisch

Tut sich etwas in der Nordkorea-Krise? Bei seinem Besuch in Südkorea signalisiert US-Präsident Trump zurückhaltende Zuversicht und ruft Pjöngjang an den Verhandlungstisch. Die USA hätten dem Land eine bessere Zukunft zu bieten.

US-Präsident Donald Trump hat sich in der Krise um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm vorsichtig optimistisch geäußert. Er sehe gewisse Bewegungen, sagte Trump in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae In. Ins Detail wollte er nicht gehen.

Nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon streben beide Staaten eine friedliche Lösung des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm an. Der US-Präsident und er seien zugleich einer Meinung, dass der Druck auf die Führung in Pjöngjang verstärkt werden müsse, "bis sie ihr Atomprogramm aufgibt", sagte Moon bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Donald Trump in Seoul. Nordkorea solle an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die USA und ihre Verbündeten könnten Nordkorea eine "bessere Zukunft" bieten.

Zur Frage direkter Gespräche äußerte sich Trump nicht. Trump rief Pjöngjang aber auf, an den Verhandlungstisch zu kommen und einen "Deal" zu machen. Trump wiederholte, dass die USA nötigenfalls auch die volle Bandbreite militärischer Mittel einsetzen würden. "Wir haben viele Dinge in Position, von denen wir bei Gott hoffen, dass wir sie nie einsetzen müssen", sagte Trump.

"Unerträgliche" Unterstützung für Pjöngjang

Trump betonte, es sei nicht nur im Interesse der USA und Südkoreas, eine Lösung des Konflikts herbeizuführen. "Alle Länder" müssten verlangen, dass Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgibt. Es sei "unerträglich" dass es immer noch Staaten gebe, die mit wirtschaftlichen Beziehungen das Regime in Pjöngjang unterstützten.

Nordkorea sei eine Bedrohung für die ganze Welt, sagte Trump. Millionen unschuldiger Leben seien durch Nordkorea in Gefahr. Trump rief China und Russland dazu auf, ihren Einfluss in Nordkorea geltend zu machen. Es sei zwingend, dass die UN-Sanktionen vollständig umgesetzt würden. "Chinas Präsident Xi Jinping war sehr, sehr hilfreich", sagte Trump.

Trump versicherte Südkorea der unverbrüchlichen Sicherheitspartnerschaft mit den USA. Gleichwohl müssten die bilateralen Handelsbeziehungen neu verhandelt werden, da der bestehende Vertrag nicht fair und nicht sehr erfolgreich gewesen sei. Trump war am Dienstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen.

Quelle: n-tv.de