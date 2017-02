Politik

Tief gespaltenes Land: Libyen bittet Nato um Hilfe

Jahre nach dem Sturz von Machthaber Gaddafi steckt Libyen immer noch im Chaos fest. Die Einheitsregierung hat nur in einem Teil des nordafrikanischen Landes Einfluss. Sie bittet die Nato in Sicherheitsfragen um Beistand.

Der libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch hat die Nato um Unterstützung beim Wiederaufbau der Sicherheitsstrukturen in seinem Land gebeten. Nach Angaben des Militärbündnisses geht es zunächst einmal um Beratung und Expertise. Die Nato werde nun so schnell wie möglich diskutieren, wie sie der Bitte nachkommen könne, erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Rande eines Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Dass die Nato grundsätzlich zu Unterstützung bereit ist, sei bereits beim Nato-Gipfel im vergangenen Sommer entschieden worden.

Mehr Stabilität und Ordnung im Bürgerkriegsland Libyen gelten als eine Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Vorgehen gegen unerwünschte Migration aus Afrika nach Europa. Bislang konnten in dem Bereich aber kaum Fortschritte erzielt werden.

Zwei Führungen streiten um die Macht

Während der von den Vereinten Nationen unterstützte Al-Sarradsch die Macht seiner Einheitsregierung in einem Jahr Amtszeit nicht signifikant über die Grenzen der Hauptstadt Tripolis ausweiten konnte, stärkte sein Hauptgegenspieler General Chalifa Haftar seinen Einfluss im Osten des Landes. Dort verweigert das international anerkannte Parlament des Landes der Einheitsregierung bislang seine Gefolgschaft.

In weiten Teilen des tief gespaltenen Landes herrscht Anarchie. Statt Sicherheitskräften kontrollieren Milizen Gebiete und auch Einrichtungen wie Flughäfen. Terrorgruppen wie der Islamische Staat (IS) sind ebenfalls in dem Land aktiv.

Libyen gilt als ist Drehscheibe für illegale Migration über das Mittelmeer nach Europa. Weit mehr als 150.000 Menschen hatten 2016 versucht, in teils schrottreifen Booten überzusetzen. Mehr als 4100 von ihnen starben. In Libyen leben geschätzt 6,5 Millionen Menschen, darunter auch mehr als 12 Prozent Immigranten.

Quelle: n-tv.de