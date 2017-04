Politik

"Europa schützt" trifft "Frexit": Macron und Le Pen duellieren sich im TV

Alle elf französischen Präsidentschaftskandidaten kommen zu einer großen TV-Debatte zusammen - und kriegen sich beim Thema Europa erwartungsgemäß heftig in die Haare. Am relevantesten sind dabei die Standpunkte der beiden beliebtesten Kandidaten.

Frankreichs Präsidentschaftskandidaten haben bei ihrer zweiten TV-Debatte heftig über Europa und den Euro gestritten. So griff der parteilose Mitte-Kandidat Emmanuel Macron am Dienstagabend die Rechtspopulistin Marine Le Pen für ihre Pläne an, die EU zu verlassen und zu einer nationalen Währung zurückzukehren. "Europa schützt", sagte Macron und warf Le Pen vor, einen "Wirtschaftskrieg" anzetteln zu wollen.

Die Front-National-Chefin warb erneut für ein Referendum über einen Austritt aus der EU, damit Frankreich zu alter Stärke zurückfinde. "Was Sie vorschlagen, ist der Nationalismus", sagte Macron dazu. "Nationalismus bedeutet Krieg." Le Pen entgegnete, Macron packe "mindestens 50 Jahre alte Kamellen" aus. Der Pro-Europäer warf der Rechtspopulistin zudem vor, mit ihren Vorschlägen für einen Austritt aus der Eurozone und für Protektionismus einen "Wirtschaftskrieg" anzuzetteln. Außerdem würde eine Abkehr vom Euro die Kaufkraft der Franzosen senken.

Mammut-Debatte mit allen elf Kandidaten

Neben Le Pen vertrat eine Reihe anderer Kandidaten sehr europakritische Positionen, unter ihnen der Rechtspolitiker Nicolas Dupont-Aignan, der die EU-Regeln zu Leiharbeitern abschaffen will. Der Rechtsnationalist François Asselineau forderte die "Unabhängigkeit Frankreichs" und einen "Frexit" ohne vorgeschaltetes Referendum. Linkspartei-Gründer Jean-Luc Mélenchon warb erneut dafür, die EU-Verträge neu zu verhandeln oder aufzukündigen. Der Sozialist Benoît Hamon warf ihm aber vor, keine "Lösungen" für eine Reform Europas vorzuschlagen.

Bei der in den Nachrichtensendern BFMTV und CNews übertragenen TV-Debatte standen am Dienstagabend auch die Themen Arbeitsmarkt, Sicherheit und Moral in der Politik auf dem Programm. Dabei wurde auch über die Scheinbeschäftigungsaffären um den konservativen Kandidaten François Fillon und FN-Chefin Le Pen gesprochen. An der Mammut-Diskussionsrunde nahmen alle elf Präsidentschaftskandidaten teil - ein Novum in Frankreich. Bei der ersten Fernsehdebatte für die diesjährige Präsidentschaftswahl waren vor zwei Wochen nur die fünf wichtigsten Kandidaten eingeladen worden, sehr zum Verdruss der anderen Bewerber.

Umfragen sagen derzeit für die erste Wahlrunde am 23. April ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Macron und Marine Le Pen voraus. Beide würden es damit in die Stichwahl vom 7. Mai schaffen, wo Macron dann klarer Favorit wäre. An dritter Stelle steht derzeit der Konservative Fillon, gefolgt von dem in Umfragen zulegenden Mélenchon und Hamon. Die anderen Kandidaten liegen in Umfragen allesamt unter fünf Prozent: der Rechtspolitiker Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud von Lutte Ouvrière (Arbeiterkampf), Philippe Poutou von der Neuen Antikapitalistischen Partei, der zentrumsliberale Abgeordnete Jean Lassalle, der Unabhängige Jacques Cheminade und der Rechtsnationalist Asselineau. Für sie war die TV-Debatte am Dienstagabend eine Möglichkeit, einem größeren Publikum bekannt zu werden.

Quelle: n-tv.de