"Ich kenne die Wut": Macron will Frankreich wieder einen

In seiner ersten Ansprache nach seinem Wahlsieg verspricht der künftige Präsident Macron die Spaltung des Landes zu überwinden. Er wolle die Einheit der Nation sichern.

Der künftige französische Präsident Emmanuel Macron hat nach seinem Wahlsieg versprochen, mit aller Kraft gegen die Spaltungen der französischen Gesellschaft zu kämpfen. "Ich kenne die Wut, die Angst, die Zweifel, die ein großer Teil von Ihnen ausgedrückt hat", sagte er mit Blick auf das Wahlergebnis. Macron sagte, er habe "Respekt" für alle Bürger, die für die Rechtspopulistin Marine Le Pen gestimmt oder sich enthalten hätten.

Macron "Lieben wir Frankreich. Von heute Abend an und für die fünf kommenden Jahre werde ich ihm mit Demut, mit Hingabe, mit Entschlossenheit dienen, in Ihrem Namen. Es lebe die Republik, es lebe Frankreich."

Sein Ziel sei es, "die Einheit der Nation zu sichern" und die Bürger wieder mit Europa auszusöhnen. "Ein neues Kapitel unserer langen Geschichte beginnt heute Abend", sagte Macron in einer Ansprache in seiner Wahlkampfzentrale, die live im Fernsehen übertragen wurde. "Ich will, dass es das der Hoffnung und des wiedergefundenen Vertrauens ist."

Macron versprach, sich angesichts des Brexit gegen die Kritik und den Verdruss an der Europäischen Union zu wenden: "Ich werde daran arbeiten, die Verbindung zwischen Europa und seinen Völkern wieder zu beleben, zwischen Europa und seinen Bürgern." Vor dem Hintergrund der jüngsten Anschläge von Islamisten versprach er, Frankreich werde an vorderster Front im Kampf gegen den Terrorismus stehen.

Macron wurde später beim Pariser Louvre-Museum erwartet, um mit seinen Anhängern den Wahlsieg zu feiern. Der 39-Jährige hatte die Stichwahl laut Hochrechnungen mit rund 65,5 Prozent gewonnen, die Rechtspopulistin Marine Le Pen kam auf rund 34,5 Prozent.

Quelle: n-tv.de