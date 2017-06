Politik

Eine Woche vor Frankreich-Wahl: Macrons Partei führt in Umfragen

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Mit der Parlamentswahl in Frankreich steht der neue Präsident Macron vor einer ersten Herausforderung. Er braucht eine Mehrheit, um seine Reformen umsetzen zu können. Eine Umfrage macht ihm Hoffnung.

Gut eine Woche vor der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich liegt die Partei von Präsident Emmanuel Macron klar in Führung. Einer Umfrage von Cevipof/Ipsos Sopra-Steria zufolge erreicht die noch junge Partei La République en Marche 31 Prozent der Stimmen.

Die konservativen Republikaner und ihre Verbündeten kommen demnach auf 22 Prozent. Der rechtsextreme Front National erhält 18 Prozent. Die radikale Linke erreicht 11,5 Prozent, die Sozialisten von Macrons Amtsvorgänger Francois Hollande landen abgeschlagen bei 8,5 Prozent.

Macron, der am 7. Mai die Stichwahl gegen die rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen klar gewonnen hatte, hofft auf ein starkes Mandat für seine Partei in der Nationalversammlung, um Reformen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Ankurbelung der Konjunktur durchsetzen zu können.

In Frankreich gilt das Mehrheitswahlrecht. In der ersten Runde am 11. Juni ist ein Abgeordneter gewählt, wenn er in seinem Wahlkreis mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erreicht hat und mindestens 25 Prozent der Zahl der Wahlberechtigten. Im zweiten Wahlgang am 18. Juni genügt die relative Mehrheit. In diese Runde treten diejenigen an, die die Stimmen von mindestens 12,5 Prozent der Wahlberechtigten holen konnten.

Erst dann ist klar, ob Macrons Partei eine Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Vorhersagen, vor allem für die Sitzverteilung, sind deshalb schwierig. Für die von "Le Monde" in Auftrag gegebene Erhebung befragten die Meinungsforscher vom 27. bis 30. Mai fast 15.000 Wahlberechtigte.

