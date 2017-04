Politik

Entmachtung des Parlaments: Maduro lässt Urteil überprüfen

Kritiker sprechen von einem Staatsstreich in Venezuela: Am Mittwoch beschloss der Oberste Gerichtshof, der Nationalversammlung die Kompetenzen zu entziehen. Präsident Maduro, dem das Urteil eigentlich in die Hände spielt, stellt dieses nun jedoch in Frage.

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat den Obersten Gerichtshof des Landes aufgefordert, die umstrittenen Urteile zur Entmachtung des Parlaments und zur Aufhebung der Immunität der Abgeordneten zu überprüfen. Das teilte der nationale Sicherheitsrat unter Vorsitz Maduros mit, wenige Stunden vor geplanten Großdemonstrationen der Opposition gegen die sozialistische Regierung. Ziel sei es, die "institutionelle Stabilität und das Gleichgewicht der staatlichen Gewalten" aufrechtzuerhalten.

Maduro hatte das Treffen des Sicherheitsrates am Freitag einberufen, nachdem die venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz mit seiner Regierung gebrochen und das Gerichtsurteil angeprangert hatte. Es sei ihre Pflicht, das Urteil gegen die von der Opposition kontrollierte Nationalversammlung als "Bruch" der verfassungsmäßigen Ordnung zu verurteilen, sagte sie.

Der Oberste Gerichtshof hatte am Mittwoch entschieden, der Nationalversammlung ihre Kompetenzen zu entziehen und auf sich selbst zu übertragen. Außerdem hob das Gericht die Immunität der Abgeordneten auf. Das Oberste Gericht steht Maduro nahe, während die Opposition seit Ende 2015 die Mehrheit in der Nationalversammlung stellt. Als Folge des Urteils bekommt der auch in eigenen Reihen umstrittene Maduro eine enorme Machtfülle.

Der Gerichtsentscheid hatte in der Hauptstadt Caracas sowie international Empörung ausgelöst. Kritiker sprachen von einem Staatsstreich. Die USA, die EU und rund zehn lateinamerikanische Staaten kritisierten das Abweichen von der verfassungsmäßigen Ordnung. Argentinien berief für Samstag eine Dringlichkeitssitzung der Außenminister des südamerikanischen Wirtschaftsblocks Mercosur ein. In Buenos Aires solle über die schwere politische Krise in Venezuela beraten werden, verlautete aus dem Außenministerium. Die Opposition kündigte für diesen Samsag eine Demonstration der Opposition in der Hauptstadt Caracas an.

Quelle: n-tv.de