Politik

Vor britischer Parlamentswahl: Mays Vorsprung in Umfragen geschmolzen

Die Regierungschefin von Großbritannien muss vor der Neuwahl des Unterhauses am Donnerstag bangen. Die Tories von Theresa May liegen einer neuen Umfrage zufolge nur noch knapp vor den Sozialdemokraten.

Einen Tag vor der Parlamentswahl in Großbritannien wird es eng zwischen den beiden großen Parteien. Zwar haben die Konservativen von Premierministerin Theresa May in den Umfragen noch immer die Nase vorn, aber die von Jeremy Corbyn geführte Labour-Partei verringert den Abstand weiter.

In Großbritannien wird am Donnerstag ein neues Parlament gewählt. Premierministerin May hatte entgegen früherer Versprechen Neuwahlen ausgerufen. Sie hofft auf eine klare Parlamentsmehrheit und damit auf mehr Rückenwind für die komplizierten Verhandlungen über den EU-Austritt. Ein weiteres Ziel ist es, die Stimmen der Brexit-Gegner im Parlament zu dämpfen.

Nach der letzten YouGov-Umfrage lagen die Tories mit 42 Prozent der Stimmen nur noch vier Punkte vor Labour mit 38 Prozent. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Opinium hat Mays Partei mit 43 Prozent immerhin sieben Prozentpunkte Vorsprung.

Bei ICM betrug der Abstand zwischen den Parteien zuletzt ganze 11 Punkte mit 45 Prozent für die Konservativen und 34 Prozent für Labour. Corbyns Partei legte in den vergangenen Wochen deutlich zu. Labour hatte Anfang Mai zeitweise unter der 30-Prozent-Marke gelegen.

Nach den Terroranschlägen von Manchester und London drehte sich der Wahlkampf auch am letzten Tag vor der Wahl weiter um die innere Sicherheit. May hatte eine härtere Gangart gegen Terrorverdächtige angekündigt. Dafür sei sie notfalls auch bereit, Menschenrechte einzuschränken, hatte die Premierministerin gesagt. Labour will unterdessen mehr in Polizei und Sicherheitskräfte investieren.

Quelle: n-tv.de