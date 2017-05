Politik

Nah bei deutscher Botschaft: Mehrere Tote bei Bombenanschlag in Kabul

Ein Autobombenanschlag verwüstet Teile des Diplomatenviertels in Kabul. Welches Ziel die Terroristen genau treffen wollten, ist noch unklar. In der Nähe des Anschlagsortes liegt unter anderem die deutsche Botschaft.

Bei einem schweren Autobombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind Polizeiangaben zufolge mehrere Menschen getötet worden. Mindestens 60 Menschen wurden verletzt, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mitteilte. Die Explosion ereignete im Diplomatenviertel nahe der deutschen Botschaft.

Der Anschlag wurde im dichten Morgenverkehr verübt, das Ziel der Attentäter war unklar. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Zuletzt hat neben den radikal-islamischen Taliban auch die Extremisten-Miliz Islamischer Staat vermehrt Anschläge in Afghanistan verübt.

Bilder in sozialen Medien zeigten zerfetzte Autos und blutige Körper. Die Explosion im Stadtzentrum war so stark, dass noch in mehreren hundert Metern Entfernung Türen und Fenster von Häusern beschädigt wurden.

Auch die US-Botschaft, die britische Botschaft, das Nato-Hauptquartier sowie viele afghanische Ministerien liegen in der Nähe des Anschlagsorts. Tausende Menschen waren zur Zeit der Explosion um kurz nach 8.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit.

Quelle: n-tv.de