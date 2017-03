Politik

US-Reise Mitte des Monats: Merkel trifft Trump noch im März

Lange war unklar, wann Kanzlerin Merkel erstmals US-Präsident Donald Trump trifft. Aus Washington heißt es nun, dass die Regierungschefin am 14. März in die USA reisen werde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird nach US-Angaben am 14. März zu Gesprächen mit Präsident Donald Trump nach Washington reisen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Sie beruft sich auf Regierungskreise in der US-Hauptstadt.

Eine Bestätigung von deutscher Seite gab es zunächst nicht. "Wir dementieren das nicht", sagte allerdings Regierungssprecher Steffen Seibert auf Anfrage.

Trump seinerseits kommt voraussichtlich im Juli erstmals als Präsident nach Deutschland. Allerdings nicht als Staatsgast, sondern als Teilnehmer des G20-Gipfels in Hamburg. Dieser findet vom 7. bis 8. Juli statt.

Beide Regierungschefs hatten am 28. Januar, etwa eine Woche nach Trumps Amtseinführung, erstmals miteinander telefoniert. Dabei betonten sie die "fundamentale Bedeutung" der Nato für die transatlantischen Beziehungen und die Bewahrung von Frieden und Stabilität. Zudem bekräftigten sie die Absicht, "die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen", hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Im US-Wahlkampf hatte Trump die Kanzlerin mehrfach scharf angegriffen. So hatte er Merkels Entscheidung, Hunderttausende Flüchtlinge aufzunehmen, als "katastrophalen Fehler" bezeichnet.

