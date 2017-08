Politik

Fahndung nach Täter : Michelle Münteferings Autos angezündet

Gleich zwei Autos von der SPD-Abgeordneten Michelle Müntefering gehen in Flammen auf. Der oder die Brandstifter sind noch nicht gefasst. Nach ihnen wird per Hubschrauber gesucht. Ob ein politisches Motiv dahinter steckt, prüft die Polizei noch.

Die Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering ist offenbar Opfer eines Brandanschlags geworden. In Herne in Nordrhein-Westfalen brannten in der Nacht zwei ihrer Autos. Von der Polizei Bochum hieß es, zum einen habe das Privatauto der SPD-Politikerin in Flammen gestanden. Zum anderen brannte demnach auch ein Auto der SPD.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Am Parteiwagen sei eine Scheibe eingeschlagen und womöglich ein Molotow-Cocktail in den Innenraum geworfen worden, es sei ein höherer Schaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Nach den Tätern wurde auch mit einem Hubschrauber und Spürhund gesucht, bisher allerdings ohne Erfolg. Es wird geprüft, ob die Tat politisch motiviert war. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Müntefering sieht Angriff auf System

Zeugen sahen zwei schwarz gekleidete Männer weglaufen. Zumindest einer habe eine Sturmhaube getragen, hieß es. "Ich bin entsetzt über die hohe kriminelle Energie, die sich hier auf offener Straße entzündet", sagte Müntefering. "Im Vorfeld von Wahlen zielen solche Angriffe auch auf das demokratische System insgesamt."

Müntefering ist unter anderem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Bereits in den Wochen vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl Mitte Mai waren zwei Wahlkampffahrzeuge des CDU-Landtagskandidaten Sven Rickert in Herne ausgebrannt. Auch in diesem Fall ging der zuständige Bochumer Staatsschutz von Brandstiftung aus. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Michelle Müntefering sitzt seit 2013 als Abgeordnete im Bundestag, sie vertritt als Direktkandidat den Wahlkreis Herne - Bochum II. Zudem ist sie unter anderem Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Seit 2009 ist die 37-Jährige mit dem ehemaligen SPD-Chef Franz Müntefering verheiratet.

Bereits in den Wochen vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl Mitte Mai waren zwei Wahlkampffahrzeuge des CDU-Landtagskandidaten Sven Rickert in Herne ausgebrannt. Auch in diesem Fall ging der zuständige Bochumer Staatsschutz von Brandstiftung aus. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Ob es einen Zusammenhang mit der neuerlichen Brandstiftung gibt, wird geprüft.

Quelle: n-tv.de