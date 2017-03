Politik

Beleidigung der "ganzen Türkei": Minister will "Bild" vor Gericht bringen

Was ihn genau stört, sagt Nihat Zeybekci bisher nicht. Doch der türkische Wirtschaftsminister ist außer sich und will juristisch gegen die "Bild"-Zeitung vorgehen. In Hamburg droht unterdessen eine direkte Konfrontation zwischen den politischen Lagern der Türkei.

Im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland hat Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci rechtliche Schritte gegen die "Bild"-Zeitung angekündigt. In einer vom Presseamt verschickten Mitteilung kritisierte Zeybekci einen "empörenden Angriff, den wir auf keinen Fall akzeptieren können". Möglicherweise bezieht sich der Minister auf einen Bericht bei bild.de, in dem er als "treuester Kettenhund" von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnet wurde.

"Wir werden uns öffentlich nicht dazu äußern", sagte die Leiterin der Unternehmenskommunikation von Axel Springer zu den Vorwürfen. "Aber wir werden das natürlich prüfen, wenn gegen 'Bild' juristisch vorgegangen werden soll."

Zeybekci sprach von "niveaulosen Beleidigungen", die gegen die ganze Türkei gerichtet seien. Daher würden "rechtliche Schritte gegen die betreffende Publikation eingeleitet und bis zum Schluss verfolgt". Der Artikel schade auch der Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei.

Außenminister will vom Balkon sprechen

Zeybekci war am Sonntagabend in Köln aufgetreten. Erdogan hat Deutschland im Streit um Wahlkampfauftritte seiner Minister "Nazi-Praktiken" vorgeworfen. An diesem Dienstagabend wollte Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Hamburg sprechen.

Trotz einer angemeldeten Gegendemonstration behält sich Cavusoglu vor, vom Balkon der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg zu sprechen. Der Veranstalter macht dies nach eigenen Angaben von der Teilnehmeranzahl abhängig. Laut Bülent Güven von der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten soll der Auftritt am Dienstagabend im Freien stattfinden, falls sich mehr als 150 Anhänger einfinden.

Zeitgleich ist in der Nähe der Residenz an der östlichen Außenalster eine Protestaktion angemeldet. Das Bündnis "Nein zum Referendum" aus verschiedenen kurdischen und türkischen Organisationen will für Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit demonstrieren. Die Umgebung rund um die Residenz wurde am Dienstagnachmittag von der Polizei weiträumig abgesperrt.

